Seccade üreten Türk tekstil devi iflas pençesinde

Açıklanan resmi verilere göre firma, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen değerlendirmelerde 2019 ve 2021 yıllarında "Kadife Halı ve Seccade" kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü firması unvanını kazandı.