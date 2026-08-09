İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin (İHİB) başarılı ihracatçıları arasında yer alan ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyaya Türk seccadesi gönderen Erto Tekstil için 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkarıldı.
Seccade üreten Türk tekstil devi iflas pençesinde
İhracat şampiyonları arasında yer alan Erto Tekstil, artan maliyetler ve finansman baskısı nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkeme, şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.Kaynak: Diğer
Artan maliyetler ve borçlanma baskısından dolayı şirket, borçlarını yeniden yapılandırma sürecine adım attı.
Tekstil sektörünün önde gelen ihracat markalarından biri olan Erto Tekstil hakkında mahkeme tarafından verilen kesin mühlet kararı bir yılı kapsıyor.
Alınan bu yasal kararla beraber, 2012 yılından bu yana küresel pazarlara kadife halı ve seccade ihraç eden firma, finansal koruma ve yapılandırma dönemine girdi.
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul’da kurulan Erto Tekstil, kadife dokuma seccade ve halı üretimiyle Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarlarında geniş bir dağıtım ağı oluşturdu.
Şirket; Katar, Suudi Arabistan ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye aktif dış satım gerçekleştirdi.
Açıklanan resmi verilere göre firma, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen değerlendirmelerde 2019 ve 2021 yıllarında "Kadife Halı ve Seccade" kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü firması unvanını kazandı.
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe artan üretim girdileri, yüksek faiz oranları ve işletme sermayesi ihtiyacı şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi.
Küresel pazardaki yoğun rekabet ve değerli Türk lirası nedeniyle ihracat fiyatlarının sınırlı kalması, satış hacmine rağmen kâr marjlarının daralmasına yol açtı.
Finansmana erişimde yaşanan zorlukların derinleşmesi üzerine şirket yönetimi, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve borçlarını yapılandırabilmek amacıyla yargıya başvurarak konkordato talebinde bulundu.