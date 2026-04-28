Aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşamak isteyen Leyla’nın hikâyesini anlatan Netflix’in sevilen dizisi ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, 8 Mayıs’ta üçüncü sezonuyla geri dönüyor.

Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan, Gülcan Arslan, Kamil Güler, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor. İlk sezonu 2024’te izleyicisiyle buluşan dizi, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Modern ilişkiler ve hayatın kırılma anları arasında yolunu arayan Leyla, dizinin yeni sezonunda derinden sarsılmasına sebep olan bir ilişkinin ardından geçmişiyle boğuşurken beklenmedik bir yakınlıkla karşılaşacak.

‘Dondurmam Gaymak’ın çekimleri başladı

Ege’nin sıcak sokaklarında sert bir yüzleşmenin hikâyesini anlatan ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ filmi ekibi, sete çıktı. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam gibi başarılı oyuncuları buluşturan yapımın çekimleri, Muğla Menteşe’de başladı.

Yapımcılığını Unik Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Eyüp Boz’un oturduğu filmin çekimlerinin 4 haftada tamamlanması planlanıyor. Ege’nin samimi ortamından sımsıcak bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak filmde Muğla halkı da yer alacak.

Yerel emeğin küresel sermaye düzeniyle çarpışmasını konu alan film, Amerika’dan Muğla’nın sade, temiz ve emekle ayakta duran insanlarının hayatına kadar uzanan büyük ekonomik oyunu beyazperdeye taşıyacak.

‘Sonsuz Güzel’de başrol Ferhan Vural’ın

Kült filmlerinin yönetmeni Mesut Uçakan, yeni sinema filmi ‘Sonsuz Güzel’ için Ferhan Vural ile anlaştı. Oyuncu, filmin başkarakteri ‘Kerim’i canlandıracak.

Film, Batı kültürüyle yoğrulmuş genç bir adamın üzerinden Doğu kültürünün kaynaklarına inerek kutsal aşkla insanî aşk denklemini ele alıyor. Bunu yaparken de aşkın kök anlamlarını sorguluyor. Kuantumun açığa çıkardığı sırlar, insan-evren bilinmezi gibi metafizik konular üzerine kafa patlatan, hakikat arayışı içerisinde olan gençliğin dramını, özgün bir bakışla yorumlamaya çalışıyor.

Filmin hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlenen Mesut Uçakan, aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme aldı.