Star TV’nin yeni dizilerinden ‘Çirkin’, ekrana gelen 4. bölümünde şaşırtan bir çıkış yakaladı.

Rakiplerinin yokluğunda fırsatı iyi değerlendiren dizi, Total’de 7.30 reyting, AB’de 6.09 reyting ve ABC’de 6.78 reyting alarak tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Bazı işlerin fırsat ayağına gelse de bunu gerektiği gibi değerlendiremiyor. Ne yapılırsa yapılsın, izlenmiyor ama ‘Çirkin’, rüzgârı tersine çevirdi. Tabloya bakıldığında alınan sonuçlar, gerçekten alkışı fazlasıyla hak ediyor. Pazar akşamlarına yeni bir soluk getiren dizinin bu başarısını sürdürmesi önemlidir.

Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın partnerliğini beğeniyorum. Çetin Tekindor ile Nur Sürer’i ekranda izlemek ayrı bir keyif. Bakalım; aşk, hırs ve hesaplaşma temalarıyla dikkat çeken diziyle ilgili önümüzdeki günlerde neler yaşanacak?

Sezen Aksu’nun yeni albümüne dair

Türk Pop Müziği’ne kazandırdığı eserler olduğu kadar sesiyle de damga vuran Sezen Aksu, geçmişte farklı sanatçıların okuması için yazdığı şarkıları bu kez kendisi yorumladı.

Minik Serçe, günümüz ‘sound’u ile yeniden düzenlenen 9 şarkıdan oluşan ‘Biz de Yeniden Başlarız’ albümünü Universal Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde ‘Aşk Dansı’ (Erkan Güleryüz-2014), ‘Müstahak’ (Ebru Gündeş-2014), ‘Gel Kıyma’ (Sibel Can-2005), ‘Zehir’ (Ceylan Ertem-2018), ‘Kiraz Mevsimi’ (Cenk Eren-2006), ‘Sizli Bizli’ (Nükhet Duru-2012), ‘Mış Gibi’ (Gülben Ergen-2006) ve ‘Yani’ eserleri yer alıyor. ‘Canım Olmaz ki’, albümdeki en yeni şarkısı. İlk defa yayınlandı.

Sezen Aksu’nun şarkılarını kendi sesinden dinlerken bir yandan parçaların ilk yayınlandığı dönemlere gidiveriyorsunuz. Benim favorim, yeni şarkısı ‘Canım Olmaz ki’.

Alper Kul, ‘sinema’ için sahne alacak

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), sinema kültürüne katkı sağlama misyonu doğrultusunda özel bir etkinliğe daha imza atıyor.

YSM Yapım imzalı sezonun merak edilen tek kişilik performanslarından biri olan ‘Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz’, 27 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) seyirciyle buluşacak. Alper Kul, yazıp yönettiği ve sahnelediği oyunuyla bu kez Türk Sineması için sahneye çıkacak. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarla sahne tecrübesini birleştiren Alper Kul, kadın-erkek ilişkilerini ve bir erkeğin duygularını ifade etme çabasını mizahi ama bir o kadar da içten bir dille sahneye taşıyacak.

Alper Kul’un TÜRSAK için BKM’de sahneleyeceği oyun, sanatçının ve vakfın çok özel konuklarının katılımıyla gerçekleşecek.