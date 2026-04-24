NOW TV’nin Salı akşamları yayınlanan dizisi ‘Kıskanmak’ da reyting canavarına yenik düştü. Dizi, 19 Mayıs’ta ekrana gelecek 33. bölümüyle final yapacak.

Başrollerini Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, 16 Eylül 2025’te 3.14 reytingle ekran yolculuğuna başlamıştı. 5. bölümde 3.63 seviyesine kadar geriledikten sonra yakaladığı yükselişle 16. bölümde 6.00 reytinge kadar çıkan ‘Kıskanmak’, sonrasında dalgalı bir performans sergiledi. Ay Yapım imzalı dizi, son bölümünde 4.53 reytinge ulaşmıştı. Televizyona iş yapmanın zor olduğu bir dönemde bir dizi eğer 5’in altında reyting alıyorsa, uzun süre devam etme şansı azdır. Hele hele ‘Kıskanmak’ gibi dalgalı bir reytingin varsa, iş iyice zorlaşıyor.

‘Kıskanmak’ dizisinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Her güzel hikâyenin bir sonu vardır. İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor” denildi.

‘Selami Şahin Şarkıları 3’ tamamlandı

Türk müziğinin efsane bestecilerinden Selami Şahin’in unutulmaz eserleri, ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin 3. serisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlü bir seçki halinde yayınlandı.

seri, Selami Şahin repertuvarını günümüz sound’u ve farklı müzikal yaklaşımlarla yeniden yorumlayan özel bir koleksiyon haline geldi. Farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiren projede Emir Can İğrek, Emre Fel, Soft Analog, Mabel Matiz, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Nükhet Duru, Burak Akagün, Melek Mosso ve Lider Şahin gibi isimler yer alıyor.

Nostaljik bir müzikal mirası çağdaş bir prodüksiyon diliyle buluşturan ‘Selami Şahin Şarkıları 3’, yalnızca bir saygı albümü olmanın ötesine geçerek Selami Şahin bestelerinin nesiller boyu süren etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dünya Hâlâ Çiçek Açıyor Sergisi açıldı

Çağdaş Türk heykeltıraşlarından Cem Sağbil’in ‘Dünya Hâlâ Çiçek Açıyor’ başlıklı yeni sergisi, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının üretim pratiğinin merkezinde yer alan ‘İnsan dünyada nasıl var olur?’ sorusu etrafında şekillenen sergi, dünyanın yalnızca krizler ve yıkımlardan ibaret olmadığını; tüm kırılmalara rağmen insanın üretmeye, düşünmeye ve umut etmeye devam ettiğini hatırlatıyor. ‘Dünya Hâlâ Çiçek Açıyor’ sergisinde yer alan figürler belirli bir anlatıya yaslanmak yerine insanlığın ortak hafızasına seslenen arketipler olarak ortaya çıkıyor.

40 yılı aşkın bir süredir üretim yapan sanatçının umutlu yaklaşımını izleyiciyle paylaştığı sergi, 31 Mayıs’a kadar Kültürpark’taki Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.