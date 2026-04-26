Dijital platformlarda 13-19 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Boran Kuzum’un Dan Levy, Taylor Ortega ve Laurie Metcalf gibi isimlerle kadrosunda yer aldığı ‘Big Mistakes’ zirvenin yeni sahibi oldu. Film kategorisinde sinemalarda yaklaşık 3 milyon seyirciye ulaşan Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’, platformdaki açılışını da zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderliğini korudu. Film kategorisinde ‘Suç 101’, liderliğini devam ettirdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Bize Bi’şey Olmaz’ liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde yeni filmi öncesi yeniden gündeme gelen ‘The Devil Wears Prada’ zirveye yerleşti.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Euphoria’, yeni sezonuyla zirveyi ele geçirdi. Film kategorisindeyse, geçtiğimiz yıla damga vuran ‘The Substance’ zirveye adını yazdırdı.

‘Küskünüm’ için özel belgesel çekildi

Müslüm Gürses’in arabeskte devrim yaratan ve Türkiye’nin en çok satan albümlerinden olan 1986 yapımı ‘Küskünüm’e özel hazırlanan ‘Küskünüm 40. Yıl Belgeseli’ yayınlandı.

Bayar Müzik tarafından hazırlanan proje, her döneme damgasını vuran kült eserlerin yer aldığı albümün perde arkasını anlatıyor. Dönemin atmosferini ve stüdyo kayıtlarındaki heyecanı günümüze taşıyan belgeselde; yapımcı, besteci ve müzik yönetmeni Burhan Bayar, ses mühendisi İhsan Apça, söz yazarı Şakir Askan, gazeteci Tayyar Işıksaçan ve darbuka icracısı Murat Arslan bir araya gelerek ‘Küskünüm’ün bilinmeyen yanlarını müzikseverlerle paylaşıyor.

Yönetmenliğini Merih Aktaş’ın üstlendiği belgesel, Müslüm Gürses hayranlarını ve müzik tarihine ilgi duyan herkesi 80’li yıllara nostaljik ve bir o kadar da sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Resmi verilere göre, 1.5 milyon satışı olan ama iddialara göre, 12 milyon sattığı söylenen albüme özel çekilen belgeseli ilgiyle izledim. Akıcı bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri kutlarım.

Frankfurt’ta festival heyecanı başlıyor

Avrupa’daki en köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 26. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Festivalde yarışacak filmlerin seçkisini yapacak ön jüride bu yıl, uzun metraj dalında yönetmen Ümran Safter, sinema yazarı ve eleştirmen Murat Tolga Şen ve oyuncu Senan Kara, kısa film dalında yönetmen Gizem İbak, sinema eleştirmeni ve çocuk kitapları yazarı Banu Bozdemir, akademisyen Dr. Gülizar Öztürk Şahin, belgesel dalında yönetmen Ozan Turgut, oyuncu Nurten İnan ve akademisyen Dr. Murat Çetinkaya yer alıyor.

12-19 Haziran’da gerçekleşecek olan, başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festival, yalnızca beyazperdede değil; farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek çok sayıda etkinlikle izleyicilere ulaşacak.