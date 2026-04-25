Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizi ‘Gelin’, yoluna doludizgin devam ediyor.

Başrollerini Cenay Türksever ve Talya Çelebi’nin paylaştığı dizi, özellikle Total grubundaki başarısıyla dikkat çekiyor. Hemen hemen her bölümde Total’de 3 civarı reyting alan dizi, dördüncü sezon onayını aldı. İsrail, Dominik Cumhuriyeti, Paraguay, Bolivya, Peru, Ekvador, Irak’ın kuzeyi ve Endonezya gibi ülkelere lisanslanan dizi; Polonya, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Moldova ve Gürcistan’da satışa sunuldu. ‘Gelin’in yurt dışı satışındaki bu başarısı, yeni sezonda devam etmesinde etkili oldu. Öte yandan dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Film Yapım Merkezi tarafından hazırlanan dizi, Hançer ve Cihan’ın yaşadığı karmaşık ve ihtiras dolu hikâyesini anlatıyor.

Duygu yüklü sözlere ‘dijital’ dokunuş

​Müzik dünyası, yeni ve güçlü bir kalemle tanışıyor. Sektörün her zaman ihtiyaç duyduğu ‘taze kan’, bu kez hem geleneksel şiir gücüyle hem de modern teknolojinin imkânlarıyla geliyor. Titizlikle hazırladığı ‘Özgür & Heves’ projesiyle dikkatleri üzerine çeken Münüre Güven, duygu yüklü sözlerinden oluşturduğu demo şarkılarını sevilen yorumcularla buluşturmaya hazırlanıyor.

​Söz yazarı Münüre Güven, yıllardır biriktirdiği duygularını ve kaleminden dökülen şiirlerini, sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp profesyonel birer esere dönüştürüyor. ​Münüre Güven, dijital platformlar aracılığıyla sesini tüm dünyaya duyuruyor olsa da asıl hedefi, çok daha yerli ve samimi. Yapay zekayı bir enstrüman gibi kullanarak hazırladığı demo şarkılar, aslında usta sanatçılara sunulmuş birer davetiye niteliği taşıyor.

Yayınladığı son çalışması ‘Bitti’ ile üretim zincirine bir halka daha ekleyen Münüre Güven, sadece şarkı sözleriyle değil; yakında çıkarmayı hedeflediği şiir kitabı için de hazırlıklarını sürdürürken sektördeki kalıcı yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

15 ülkeden çocuklar aynı hayalde buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın birleştirici ruhundan ilhamla Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun kurucusu olduğu Artmahall organizasyonu tarafından hayata geçirilen Kafamın İçinde Bir Dünya Var 2 Uluslararası Çocuk Sergisi, Artmahall’da sanatseverlerle buluştu.

Lütfü Kaplanoğlu, Mehmet Zahit Uzun ve Gülten Uzun’un yönettiği serginin küratörlüğünü Ezgi Engin üstlenirken sergi düzenlemesini ise Derya Aydoğan, Aynur Karagöl ve Şölen Kumru yaptı. ABD’den Ukrayna’ya uzanan 15 farklı ülkeden konsolos çocuklarının eserlerini bir araya getiren sergi, çocukların hayal gücünü uluslararası bir sanat buluşmasına dönüştürdü.

Sergi, yalnızca bir sergi değil; ulusal bir bayramdan doğarak evrensel bir hayal alanına açılan, çocukların iç dünyalarına açılan bir eşik, farklı coğrafyalardan gelen hayallerin birbirine değdiği bir karşılaşma alanı ve izleyiciyi yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir görsel anlatı olarak öne çıkıyor.