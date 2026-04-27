Kanal 7’nin günlük dizilerinden ‘Arafta’, 100. bölümüyle final yaptı.

Eylül 2025’te çekimlerine başlanan dizi, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlamıştı. Başrollerini İlsu Demirci ve Emin Günenç’in paylaştığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi ve izleyicisine veda etti. İlk zamanlar hafta içi her akşam saat 21:15’te izleyicisiyle buluşan dizinin son dönemde yayın saati değişerek 00.15’te yayınlanmaya başlamıştı. Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mumbai merkezli dağıtım şirketi GoQuest Media ve Türk yapım şirketi Rains Pictures imzalı dizinin kadrosunda ayrıca Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Erol Yavan, Pervin Mert, Işıl Mete, Çağrı Baylan ve İlayda Ildır gibi isimler yer alıyordu.

Aşk ile intikam arasında sıkışan iki kalbin hikâyesini anlatan ‘Arafta’, geçmiş yılların yaralarını sarmak amacıyla yapılan bir evliliği konu alıyordu.

Cem Kebenç’ten ‘Kavuklu Serisi’ sürprizi

Kavuk, Türk Tiyatrosu’nda simgesel olarak ustalığın ve geleneğin temsilcisi kabul ediliyor. Tuluat oyuncusu Kel Hasan Efendi’nin İsmail Dümbüllü’ye, onun da Münir Özkul’a devrettiği kavuğu yaklaşık 30 yıl boyunca Ferhan Şensoy taşıdı. Şensoy’un 2016 yılında Rasim Öztekin’e devrettiği kavuğu, 2020’de ise Şevket Çoruh devraldı.

Cem Kebenç’in Türk Tiyatrosu’nun bu köklü geleneğini odağına alan ‘Kavuklu Serisi’, yalnızca bir başlığı değil; ustadan çırağa aktarılan bir sanat mirasını, sahne kültürünü ve oyunculuk geleneğini görünür kılıyor. Şevket Çoruh’un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu Baba Sahne’de sanatseverlerle buluşan seride, İsmail Dümbüllü, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’in yağlı boya portreleri yer alıyor.

Genç kuşağın dikkat çeken ressamlarından Cem Kebenç, ‘Kavuklu Serisi’ kapsamında Kel Hasan Efendi, Münir Özkul ve Şevket Çoruh portrelerinin yapımına ise devam ediyor.

Gökhan Tepe’den akustik albüm müjdesi

Gökhan Tepe, Kozyatağı Hilton’da bulunan Sahne17 Plus’ta sevenleriyle buluştu. Güçlü sahne performansı ve zengin repertuarıyla büyük alkış alan sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik sektöründeki değişimi değerlendiren Gökhan Tepe, “Şu ara rap müziğe doğru bir eğilim var. Pop müzik, eskisi kadar rağbet görmüyor ama bu dönemsel. Pop müziğin yeniden yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bir rap şarkı tutunca herkes onun peşinden gidiyor. Yapımcılar da aynı şekilde hareket ediyor. Bu işin içinde sanat olduğu kadar ekonomi de var” dedi.

Kariyerinin 30. yılına özel bir projeyi ilk kez açıklayan Gökhan Tepe, “Sanatçı dostlarıma verdiğim ve hit olan şarkılardan oluşan akustik bir albüm hazırlıyorum. Çok yakında dinleyicilerle buluşacak” diyerek sevenlerine müjde verdi.