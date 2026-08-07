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Kaynak: AA

Türkiye’nin önde gelen Antep fıstığı merkezlerinden Kilis’te çiftçiler, yetişen boz fıstıkların toplanması için tarlalara indi. Günün yüksek sıcaklıklarından etkilenmemek adına çalışmalarını sabahın erken vakitlerinde ve akşamın serin saatlerinde sürdüren üreticiler, yoğun bir mesai harcıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Kilis genelindeki 89 bin dekarlık tımarlı arazide yaklaşık 1 milyon 450 bin fıstık ağacı yer alıyor. Bu potansiyeliyle şehir, ülke genelindeki fıstık rekoltesinde 6. basamakta bulunuyor.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mehmet Canbakış, boz fıstık toplayama başladıklarını dile getirdi. Toplam 30 dönümlük arazisinde üretim gerçekleştirdiğini aktaran Canbakış, mesailerini günün ilk ışıklarıyla başlatıp öğle sıcağı bastırmadan tamamladıklarını belirtti. 40 dereceye varan sıcaklığa karşın üretime devam ettiklerini ifade eden Canbakış, bu sezon yaklaşık 1 tonluk rekolte öngördüklerini ve mevcut satış fiyatlarının beklentilerini karşıladığını belirterek tüm üreticiler için bereketli bir sezon diledi.