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Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan’daki devlet okullarında uygulanan kıyafet kuralları kapsamında başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara girişinin yasaklanmasıyla başlayan kriz ve eylemler sürüyor. Komşu ülkede yaşanan bu gelişmelere Türkiye'den en net siyasi tepkilerden biri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kılıçdaroğlu partisinin bugünkü grup toplantısında; Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünden Amasya'daki maden faciasına, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik hamle çağrılarından gazeteci tutuklamalarına ve Azerbaycan'daki yasağa kadar kritik konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

AZERBAYCAN'A BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞRISI: KADINLARI ÖZGÜR BIRAKIN

Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geçmişteki deneyimlerini ve helalleşme vurgusunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkiye başörtüsü konusunda çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum: Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin. Laikliğin güvencesi kadının başörtüsü değildir; insan hakları ve demokrasidir. Kimin inançlı olup olmadığını yalnızca Yüce Yaradan bilir."

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU VE MADEN FACİASI

Konuşmasına Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü’nün 10 Ekim 1923’teki önergesini hatırlatarak Ankara ile gurur duyduklarını belirtti. Amasya'daki maden faciasında hayatını kaybeden 43 madenciye de değinen Kılıçdaroğlu, uzman olmayan kişilerin aldığı önlemler sonucu bu tür acıların yaşandığına dikkat çekti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN BÖLGESEL KALKINMA HAMLESİ

Bölgesel huzur ve kalkınmanın önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Cizre Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gaz hattı çekilmesi gerektiğini ifade etti. Nusaybin Sınır Kapısı’nın 14 yıldır kapalı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu; Mardin, Cizre, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman ekonomisi için sınır kapısının derhal açılması gerektiğini belirtti.

GAZETECİLER VE ADALET VURGUSU

En sert eleştirilere kendisinin maruz kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, gazetecilerin tutuklanmaması gerektiğini vurguladı:

"Bir gazetecinin tutuklanmasını istemedim. Tutuklanmamalı ve ev hapsi bunlar için geçerli olmamalı. Eğer gazeteci tutuklanıyorsa orada demokrasi yara alıyor."

Adaletin devletin temeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, siyasallaşmış yargının vicdani kanaat oluşturamayacağını dile getirerek bağımsız hâkim vurgusu yaptı.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARINA SERT ELEŞTİRİ

CHP’den seçilip daha sonra AK Parti’ye transfer olan belediye başkanlarını sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var, ahlak sorunu var. CHP'nin oyunu alacaksın, halkın oyunu alacaksın, hırsızlık yapacaksın... Olmaz. Namuslu ve ahlaklı belediye başkanı, seçmenine ihanet etmez."

Konuşmasında CHP'li belediye başkanlarının uyması gereken 7 altın ilkeyi de hatırlatan Kılıçdaroğlu; ayrımcılık yapılmaması, yoksulların onurunun korunması, liyakat esası ve bütçede mali disiplin konularının altını çizdi.

"SİLAHLARIN SUSMASI YETMEZ, HUKUKUN KONUŞMASI LAZIM"

Çözüm süreci ve toplumsal barış konusuna da temas eden Kılıçdaroğlu, "CHP olarak küllerinden doğan bir partiyiz. Anka kuşu gibiyiz. Silahların susması, barış için yeterli değil. Hukukun konuşmaya başlaması lazım. Yeni acılara değil, yeni sevinçlere ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.