'Mutlak Butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup başkanı Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetlerin bayramlaşma programları açıklandı.
AK PARTİ VE MHP İLE BAYRAMLAŞILACAK
Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP; AK Parti ve MHP ile uzun zaman sonra bayramlaşacak.
DEM Parti, Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetle de Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyetle de bayramlaşmayacak.
ÖZEL'İN HEYETİ 14 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Murat Emir ve Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak.
Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.
Özel'in bayramlaşacağı partiler şu şekilde:
09.30: Deva Partisi
10.00: Anavatan Partisi
10.20: Anahtar Parti
11.30: İYİ Parti
12.00: Büyük Birlik Partisi
13.40: Demokrat Parti
14.25: Gelecek Partisi
14.50: Türkiye İşçi Partisi
15.45 Zafer Partisi
16.15: Yeniden Refah Partisi
16.45: Milli Yol Partisi
17.15: Bağımsız Türkiye Partisi
17.35: Saadet Partisi
18.00: Sol Parti
KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİ 16 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK
Kılıçdaroğlu'nun heyeti ise ziyaretleri bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde kabul edecek.
Kılıçdaroğlu'nun kabul heyetinde Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen yer alıyor.
Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız ise siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.
Kılıçdaroğlu'nun ekibinin paylaştığı listede ise İyi Parti ve Zafer Partisi de yer almadı.
Kılıçdaroğlu'nun heyetinin bayramlaşma programı şu şekilde açıklandı:
09.30-09.45: AK PARTİ
10.00-10.15: DSP
10.20-10.35: DYP
11.30-11.45: BBP
11.55-12.05: DP
12.10-12.25: MHP
12.30-12.45: SP
12.50-13.05: ANAHTAR PARTİ
13.30-13.45: ADALET PARTİSİ
14.10-14.20: DEVA PARTİSİ
14.25-14.40: GELECEK PARTİSİ
14.50-15.05: VATAN PARTİSİ
15.15-15.30: YRP
16.15-16.30: ANAP
17.15-17.30: MİLLİ YOL PARTİSİ
17.45-18.00: TÜRKİYE İTTİFAKI PARTİSİ