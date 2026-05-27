'Mutlak Butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup başkanı Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetlerin bayramlaşma programları açıklandı.

AK PARTİ VE MHP İLE BAYRAMLAŞILACAK

Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP; AK Parti ve MHP ile uzun zaman sonra bayramlaşacak.

DEM Parti, Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetle de Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyetle de bayramlaşmayacak.

ÖZEL'İN HEYETİ 14 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Murat Emir ve Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak.

Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

Özel'in bayramlaşacağı partiler şu şekilde:

09.30: Deva Partisi

10.00: Anavatan Partisi

10.20: Anahtar Parti

11.30: İYİ Parti

12.00: Büyük Birlik Partisi

13.40: Demokrat Parti

14.25: Gelecek Partisi

14.50: Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15: Yeniden Refah Partisi

16.45: Milli Yol Partisi

17.15: Bağımsız Türkiye Partisi

17.35: Saadet Partisi

18.00: Sol Parti

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİ 16 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Kılıçdaroğlu'nun heyeti ise ziyaretleri bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Kılıçdaroğlu'nun kabul heyetinde Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen yer alıyor.

Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız ise siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin paylaştığı listede ise İyi Parti ve Zafer Partisi de yer almadı.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinin bayramlaşma programı şu şekilde açıklandı:

09.30-09.45: AK PARTİ

10.00-10.15: DSP

10.20-10.35: DYP

11.30-11.45: BBP

11.55-12.05: DP

12.10-12.25: MHP

12.30-12.45: SP

12.50-13.05: ANAHTAR PARTİ

13.30-13.45: ADALET PARTİSİ

14.10-14.20: DEVA PARTİSİ

14.25-14.40: GELECEK PARTİSİ

14.50-15.05: VATAN PARTİSİ

15.15-15.30: YRP

16.15-16.30: ANAP

17.15-17.30: MİLLİ YOL PARTİSİ

17.45-18.00: TÜRKİYE İTTİFAKI PARTİSİ