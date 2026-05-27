Uzun yola çıkacaklar dikkat: "HGS bakiyesi" uyarısı

Kurban Bayramı için araçlarıyla yola çıkacak milyonlarca sürücüyü ilgilendiren HGS uyarısı geldi. Yetersiz bakiye nedeniyle oluşabilecek geçiş ihlalleri ve 15 gün sonunda devreye giren cezai işlemler nedeniyle vatandaşların yola çıkmadan önce HGS hesaplarını kontrol etmeleri gerektiği bildirildi.

Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri, yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önlenmesi bakımından önem taşıyor.

Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, söz konusu kontrolü yaparak yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

Vatandaşlar, "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/" , "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" internet adresleri, e-Devlet ve HGS mobil uygulamasıyla bakiye yüklemesi yapabiliyor.

SAHTE SİTELERE DİKKAT

HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte sitelere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan HGS'ye ilişkin bazı dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiğini, HGS'nin ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan sahte site, mobil uygulama gibi sistemlerle vatandaşların mağdur edilebildiğini bildirdi.

PTT'nin HGS'nin resmi internet sitesi olan "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr" , "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" ile e-Devlet uygulaması aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü ve yükleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu siteler dışındaki sitelerin dikkate alınmaması gerekiyor.

HGS İLE GEÇİŞ ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANIYOR

Trafik sorununa çözüm sunan HGS, PTT AŞ'nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon altyapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Kullanıcılar, tüm kredi kartlarıyla PTT iş yerlerinden otomatik talimat verebiliyor, "PTTMatik"ler ve PttAVM.com, hgsmusteri.ptt.gov.tr, pttbank.ptt.gov.tr adresleri ve e-Devlet aracılığıyla günün her saati online bakiye yükleyebiliyor.

HGS ile köprüler, şehirler arası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret modeliyle yapılmış otoyolların gişelerinden duraksamadan geçmek zamandan tasarruf sağlıyor.

Kaynak: AA
