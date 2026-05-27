TV100'den Barış Yarkadaş'ın haberine göre Özgür Özel'in Genel Başkanlık döneminde kullanılan ve sıkça eleştirilen iki makam aracı satışa çıkarıldı. Araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazılması dikkat çekti.

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

ÖZEL HABER… CHP’de “arınma” süreci başladı. @tv100 için edindiğim bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin “ara dönem” yönetiminin kullandığı iki aracı satışa çıkardı. Bu araçlardan biri İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alınan Mercedes… Diğeri ise otelde havluyla basılan Özkan Yalım’ın içini 10 milyon TL’ye dizayn ettirdiği araba… Kılıçdaroğlu, bu iki aracın bir an önce satılması için talimat verdi. Araçların üzerine ise “HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR” yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş tarafından tahsis edildiği iddia edilen makam aracı, Özgür Özel tarafından kullanılmaya devam edilmişti. Dönemin CHP sözcüsü Deniz Yücel ise iddialara ilişkin "Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu belirterek, iddia edildiği gibi başka bir aracının olmadığını" belirtmişti.

Bir diğer makam aracı ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından iç dizaynının yaptırıldığı ortaya çıkan makam aracı. Özel'in bu aracı kullanması da tepki çekmişti.

Özel ise yaptığı açıklamada bu dizaynın belediye kaynaklarından yaptırıldığını bilmediklerini ve ilgili bedelin geri ödendiğini dile getirmişti.