İslam dini için en önemli ibadetlerden biri olan hac farizasını yerine getirmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, belirlenen kutsal mekanlardaki görevlerini yerine getirerek muratlarına erdi. 1,7 milyondan fazla Müslüman, Arafat ve Müzdelife süreçlerinin ardından Kabe'ye ulaşarak hac görevini tamamladı.

ARAFAT VE MÜZDELİFE GÖREVLERİ TAMAMLANDI

Kutsal topraklardaki ibadet süreci, hacı adaylarının Arafat'ta vakfeye durmasıyla en önemli aşamasına ulaştı. Arafat'taki duaların ardından otobüslerle Müzdelife'ye geçen Müslümanlar, burada namazlarını eda etti. Müzdelife vakfe duasını gerçekleştiren adaylar, bir sonraki aşama olan şeytan taşlama ibadeti için taş toplama işlemlerini tamamladı.

CEMERAT VE KABE'DE YOĞUN MESAİ

Gece yarısından itibaren kafileler halinde hareket eden Müslümanlar, yaklaşık 3,5 kilometrelik yürüyüş yolunu aşarak Cemerat bölgesine ulaştı. Şeytan taşlama alanında, "Akabe Cemresi" olarak bilinen büyük şeytana yedişer taş atan Müslümanlar, buradaki görevin ardından yeniden yürüyüşe geçerek Kabe'ye yöneldi.

Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerini de başarıyla yerine getiren Müslümanlar, tıraş olup ihramdan çıkarak hacı unvanını aldı. İhramdan çıkan bazı hacıların ise ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerini bayram süresince tamamlamaya devam edeceği bildirildi.

Arafat vakfesi ile Kabe arasındaki zorlu yürüyüş hatlarında, hem görevliler hem de hayırseverler yoğun mesai harcadı. Yol boyunca hacılara su, hurma ve çeşitli yiyecek ikramlarında bulunuldu.

İBADETLER BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Yeni hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de Cemerat bölgesindeki şeytan taşlama ibadetine devam edecek. Müzdelife'den topladıkları yedişer taşı sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana atacak olan hacılar, bu sürecin ardından kutsal topraklara veda etmeye hazırlanacak. Mekke'den ayrılmadan önce son kez Kabe'ye gidecek olan Müslümanlar, veda tavafını da yaparak hac yolculuğunu noktalayacak.