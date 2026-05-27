10 milyon emekliye geriye dönük maaş farkı ödenecek

Almanya, emeklilik sisteminde adaleti sağlamak adına dev bir reforma imza atmaya hazırlanıyor. 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan "Anne Emekliliği III" (Mütterrente 3) adlı yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyon emeklinin maaş dosyası mercek altına alınacak. Hak sahiplerinin aylıklarında kalıcı artışlar yapılırken, geçmişe dönük hak edilen farklar da toplu olarak hesaplara yatırılacak.
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yeni reformun temel amacı, çocukların doğum yılına göre yapılan emeklilik puanı ayrımcılığına son vermek. Mevcut sistemdeki eşitsizlik ve yeni düzenlemeyle gelecek değişiklikler şu şekilde:
1992 yılından önce doğan çocuklar için ebeveynlere çocuk başına 2,5 emeklilik puanı (yaklaşık 30 aylık çocuk yetiştirme süresi) verilirken; 1992 sonrasındaki doğumlar için 3 tam puan uygulanıyordu.
Doğum tarihine bakılmaksızın, büyütülen her çocuk için ebeveynlerin emeklilik hesabına en fazla 3 puan (36 aylık çocuk yetiştirme süresi) yansıtılacak.
Eklenen yarım emeklilik puanı, güncel rakamlarla aylık emekli maaşında yaklaşık 20 Euro civarında bir artış anlamına geliyor. Emeklilik puan değerlerinin dönemsel olarak güncellenmesiyle birlikte, ödeme dönemindeki net artışın daha da yüksek olması bekleniyor.
Alman Emeklilik Sigortası Kurumu (Deutsche Rentenversicherung), milyonlarca emeklinin geçmiş çalışma hayatını ve eski mevzuatları inceleyeceğinden, sürecin ciddi bir teknik hazırlık gerektirdiğini belirtti.
Yasa 1 Ocak 2027 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek olsa da karmaşık hesaplama süreçleri nedeniyle ödemelerin en erken 2028 yılında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Ancak hak sahipleri bu süreçte hiçbir kayıp yaşamayacak; 2027'den itibaren biriken tüm maaş farkları geriye dönük olarak tek seferde toplu şekilde ödenecek.
Emeklilerin büyük bir kısmı için bürokratik işlemlerle uğraşma zorunluluğu bulunmuyor.
Çocuk yetiştirme süreleri daha önce emeklilik kasasına bildirilmiş ve sistemde tanımlı olan kişilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Alman Emeklilik Sigortası Kurumu, bu dosyaları otomatik olarak güncelleyecek.
Geçmişte çocuk yetiştirme sürelerini emeklilik kaydına işletmemiş ya da sisteme bildirmemiş olan ebeveynlerin, bu haktan yararlanabilmek için kuruma bizzat başvuruda bulunması gerekecek.
Emekli maaşlarında yaşanacak bu artış, dar gelirli emeklilerin aldığı diğer devlet desteklerini de etkileyebilir. Maaş tutarının yükselmesi; temel geçim desteği, kira yardımı (Wohngeld) ya da dul ve yetim aylığı gibi gelire endeksli sosyal yardımların miktarında değişikliklere veya yeniden hesaplamalara yol açabilir.