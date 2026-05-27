Yeniçağ Gazetesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi

Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi

Döviz kuru ve brent petrol hareketliliğiyle değişen akaryakıt fiyatlarında benzinin litresine 80 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

1 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 2

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği fiyat değişimlerine bir yenisi daha eklendi ve benzin litre fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirime gidildi.

2 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 3

İndirim kararının ardından, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

3 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

4 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

5 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

6 7
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro