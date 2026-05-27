Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Gece yarısı tabelalar değişti, benzine indirim geldi: İşte 27 Mayıs güncel fiyat listesi
Döviz kuru ve brent petrol hareketliliğiyle değişen akaryakıt fiyatlarında benzinin litresine 80 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği fiyat değişimlerine bir yenisi daha eklendi ve benzin litre fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirime gidildi.
İndirim kararının ardından, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.18 TL
Motorin litre fiyatı: 66.90 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.29 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.57 TL
Motorin litre fiyatı: 68.43 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL