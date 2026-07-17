Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlan butlan kararının çıkmasının ardından ikinci kez bir araya geldi. 2000-2010 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal’ın, bugün Ankara’da düzenlenen cenaze töreninde yan yana gelen Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki soğukluk kameralara yansıdı.

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CENAZEDE TOKALAŞTILAR!

Bugün, CHP için verilen mutlak butlan kararının Yargıtay’a taşınmasının ardından bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu’nun, cenazede tokalaştığı görüldü. Özgür Özel’in, elini soğuk bir şekilde elini Kılıçdaroğlu’na uzattığı ve iki ismin tokalaştığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

Kılıçdaroğlu ve Özel’i Baykal buluşturdu - Resim : 2

MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY’A TAŞINMIŞTI!

Bugün, Özgür Özel’in CHP genel başkanlığını düşürerek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yapan mutlak butlan kararı, 56 günün ardından Yargıtay’a gönderilmişti. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun, Olcay Baykal’ın cenaze töreninde bir araya gelmeleri, bu gelişmenin hemen ardından gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ve Özel’i Baykal buluşturdu - Resim : 3Kılıçdaroğlu ve Özel’i Baykal buluşturdu - Resim : 4

İLK KEZ TBMM’DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ!

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez TBMM’de karşı karşıya gelmişti. Eski milletvekillerinden Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya gelen ikili, törende tokalaşmıştı.

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NELER OLMUŞTU?

CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından, Özgür Özel’in CHP genel başkanlığı düşürülmüş ve yerine bir önceki genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti. Özel’in yeni bir parti kuracağı söylemleri gündemdeki yerini korurken mutlak burtlan kararı, 56 günün günün ardından Yargıtay’a taşınmıştı.

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