Jandarma dağlarda adım adım ilerliyor: Toprağın altında saklı tehlike tek tek temizleniyor

Jandarma teşkilatımızın Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekiplerince şu anda mayın taraması yapılıyor, temizliği yapılıyor. Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizlediğini memnuniyetle gördük. İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Burada önemli olan husus şu yani zamanda mayınlama yapıldı. Çünkü ciddi bir terör baskısı, terör tehdidi ve vatandaşımızı huzursuz eden bir tehdit vardı. Bugün bu temizliğini yapıyoruz” dedi.