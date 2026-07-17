Kanal Ordu yayınına katılan Özdağ, anketlerde AK Parti'nin dibe vurduğunu söyledi. Seçimlerde kazanmak için seçim ekonomisi uygulanmaya başladı diyen Özdağ, AK Parti'nin oy oranını açıkladı.
Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Türkiye'nin ekonomik bir çöküntü yaşadığını belirten Özdağ, AK Parti'nin en kötü döneminde olduğunu söyledi.Yunus Arıkan
Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:
Bir ekonomik çöküş yaşıyoruz ve bu ekonomik çöküşün sonucu AK Parti iktidarının da anketlerde sürekli aşağı doğru gitmesi.
Emeklilerden, 16 milyon emekli, dul ve yetim var; emeklilerden almış olduğu oy oranları hızla düşüyor ve AK Parti aslında tarihinin en kötü döneminden geçiyor ve en zayıf olduğu dönemden geçiyor.
Çünkü Türk halkına AK Parti ekonomi ile ilgili ne bir umut verebiliyor ne de bir ümit de verebiliyor.
Ne yapacaklar seçimi kazanmak için ama, seçim ekonomisi uygulayacaklar. Nedir seçim ekonomisi? Görüyoruz bunu.
Türk devletinin elinde, Türk özel sektörünün elinde kalan son kıymetli varlıkları da onlara sattırmaya çalışıyor.
Yani şu anda AK Parti %27'nin altında. Karadeniz Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde AK Parti çok ağır darbeler alıyor.