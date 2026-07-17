Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti

Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Türkiye'nin ekonomik bir çöküntü yaşadığını belirten Özdağ, AK Parti'nin en kötü döneminde olduğunu söyledi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 1

Kanal Ordu yayınına katılan Özdağ, anketlerde AK Parti'nin dibe vurduğunu söyledi. Seçimlerde kazanmak için seçim ekonomisi uygulanmaya başladı diyen Özdağ, AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 2

Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 3

Bir ekonomik çöküş yaşıyoruz ve bu ekonomik çöküşün sonucu AK Parti iktidarının da anketlerde sürekli aşağı doğru gitmesi.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 4

Emeklilerden, 16 milyon emekli, dul ve yetim var; emeklilerden almış olduğu oy oranları hızla düşüyor ve AK Parti aslında tarihinin en kötü döneminden geçiyor ve en zayıf olduğu dönemden geçiyor.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 5

Çünkü Türk halkına AK Parti ekonomi ile ilgili ne bir umut verebiliyor ne de bir ümit de verebiliyor.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 6

Ne yapacaklar seçimi kazanmak için ama, seçim ekonomisi uygulayacaklar. Nedir seçim ekonomisi? Görüyoruz bunu.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 7

Türk devletinin elinde, Türk özel sektörünün elinde kalan son kıymetli varlıkları da onlara sattırmaya çalışıyor.

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Ümit Özdağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı: Erken seçim için işaret etti - Resim: 8

Yani şu anda AK Parti %27'nin altında. Karadeniz Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde AK Parti çok ağır darbeler alıyor.

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