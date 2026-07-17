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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'de CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürerek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yapan mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi.

Sürecin ardından gözler yüksek mahkemenin vereceği karara çevrilirken, Özgür Özel'in daha önce yaptığı "20 Temmuz" açıklaması yeniden gündeme geldi.

Dosyanın Yargıtay'a ulaşması, Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti.

ÖZGÜR ÖZEL: DOSYA 55 GÜNDÜR BEKLETİLİYOR

Özgür Özel, dosyanın karar veren istinaf mahkemesinde 55 gündür bekletildiğini belirterek Yargıtay incelemesinin adli tatil sonrasına bırakılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

Mahkemenin dosyayı bilinçli şekilde göndermediğini iddia ederek Özel, normal şartlarda mahkeme müdüründe bulunan onay yetkisinin hâkim tarafından devralındığını ifade etmişti.

Özel, "Bir dosyayı elde tutup Yargıtay'a yollamamak ne demek?" sözleriyle sürece tepki göstermişti.

"ADLİ TATİLİ ARAYA SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR" DEMİŞTİ

Özgür Özel, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesinde dosyanın gönderilmemesinin siyasi sonuç doğurmayı amaçladığını iddia etmişti.

Özel, gecikmenin Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasını engellemeyi ve parti içindeki belirsizliği uzatmayı hedeflediğini öne sürmüştü. Bu açıklamaların ardından dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi dikkat çekti.

21 MAYIS'TA İPTAL KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar vermişti.

Kararda, kurultayın ardından gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararların da iptaline hükmedilmiş, Özgür Özel ve mevcut parti organları tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile 38. Olağan Kurultay öncesindeki parti yönetiminin görevi yürütmesine karar vermişti.

GÖZLER YARGITAY'IN VERECEĞİ KARARDA

Özgür Özel yönetiminin temyiz başvurusunun ardından Yargıtay'a gönderilen dosyada yüksek mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Yargıtay'ın vereceği kararın, CHP'nin kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin hukuki sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.