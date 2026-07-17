Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bugün 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji'nin açıklamasına göre saat 12:00 ile 18:00 arasında başta Karadeniz sahili ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu olmak üzere 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden 20-50 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

İşte il il hava durumu raporu:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

6 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

8 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

9 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

17 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

19 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, doğusu 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinden, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi."

21 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

22 24
Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

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