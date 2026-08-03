Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi

Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenen altın fiyatları için uzmanlardan yeni yıl sonu öngörüleri gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 1

Uluslararası finans devlerinin yayımladığı analiz raporları ve piyasa verileri ışığında ons altındaki tabloyu değerlendiren akademisyen ve finans uzmanları, yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın hedeflerini paylaştı.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 2

Yapılan değerlendirmelerde, küresel risklerin altını güvenli liman olarak desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 3

Finansal piyasalarda güvenli liman talebi artarken, altın fiyatlarında hem ons hem de gram tarafında rekor seviyelerin test edilebileceği tahmin ediliyor.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 4

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE FED POLİTİKASININ FİYATLARA ETKİSİ

Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan jeopolitik belirsizlikler, enerji sevkiyatı endişelerini artırarak faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi güçlü tutuyor.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 5

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması ve temkinli duruşu, ABD reel tahvil getirileri ile Dolar Endeksi'ni canlı tutarak altın üzerinde kısa vadeli bir baskı yaratıyor.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 6

Ancak uzmanlar, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme iştahı ve jeopolitik çalkantılar sayesinde bu baskının sınırlı kaldığını kaydediyor.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 7

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya, gram altının yıl sonu rotasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

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Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi - Resim: 8

Küresel bazda yaşanabilecek en olumsuz senaryolarda dahi 5.850 ile 5.950 TL bandının dip seviye olarak işlev göreceğini ifade eden Kaya, uluslararası kurumların 4.500 dolarlık ons hedefleri ve serbest piyasa kur etkisiyle uyumlu biçimde gram altının yıl sonunda 6.600 ile 6.850 TL aralığını test etmesinin çok daha gerçekçi bir tablo sunduğunu vurguladı.

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