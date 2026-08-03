Gram altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isim rakam verdi

Küresel bazda yaşanabilecek en olumsuz senaryolarda dahi 5.850 ile 5.950 TL bandının dip seviye olarak işlev göreceğini ifade eden Kaya, uluslararası kurumların 4.500 dolarlık ons hedefleri ve serbest piyasa kur etkisiyle uyumlu biçimde gram altının yıl sonunda 6.600 ile 6.850 TL aralığını test etmesinin çok daha gerçekçi bir tablo sunduğunu vurguladı.