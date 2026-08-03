Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini benimsemeyen, kendisiyle birlikte çalışmak istemeyen veya Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını tanımayan birçok partili CHP'den istifa etti.
Kılıçdaroğlu tarih yazdı: Bir ilde ilk kez CHP'li başkan kalmadı
CHP'ye mutlak butlan kararının ardından görevi kabul edip Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi bütünlüğü sağlayamadı. 135 milletvekilinden sadece 44'ü partide kalırken, Kılıçdaroğlu yönetimini benimsemeyen başkanlar da partiden istifa etti.Aykut Metehan
İstifalar sonrası bir ilimizde tarihi bir tablo ortaya çıktı.
Edirne'deki tüm CHP'li belediye başkanları partisinden istifa etti. Bu tablo sonucunda Edirne'de tarihte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP'den istifa etti ancak görevlerine bağımsız olarak devam deceklerini açıkladı.
Bu gelişmelerle birlikte Edirne il ve ilçe belediye başkanlarının tamamı CHP'den ayrılmış oldu.
Çok partili hayata geçilmesinin ardından ilk kez Edirne'de CHP'nin belediye başkanı kalmadı.
Bu tablo hakkında sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'nun tarihi başarısı" yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Mutlak butlan kararı sonrası CHP içerisinde siyaset alanı kalmadığını düşünen Özgür Özel ve 90 milletvekili, YENİ Parti'yi kurmuştu.
Bu karar sonrası birçok belediye başkanı da CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.
YENİ Parti sözcüsü Zeynel Emre, 200'den fazla belediyenin YENİ Parti'ye geçtiğini duyurmuştu.
Bu gelişmeler ışığında Edirne'de CHP'li belediye başkanı kalmadı.