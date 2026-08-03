İstanbul-İzmir seferlerinde uygulanan ekspress sefer modeli, İstanbul-Ankara arası için de uygulanmaya başlayacak.
Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak
Şehirlerarası ulaşımda yolcuları ilgilendiren kritik bir karar alındı. İki büyükşehir arasında ye alan ara duraklarda otobüsler durmayacak. Bu uygulamayla birlikte sefer süresinin kısalması bekleniyor.Kaynak: Diğer
Yeni uygulamayla birlikte İstanbul-Ankara seferlerinin de önemli bölümüekspres hale getirilecek.
2014 yılında hizmete giren İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, iki şehir arasındaki ulaşım alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi.
Ara Duraklar Atlanacak
Kasım ayından itibaren başlaması planlanan uygulamayla birlikte ekspres olarak düzenlenecek seferlerde otobüsler ara duraklarda yolcu indirip bindirmeyecek.
Mevcut sistemde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi noktalarda duran otobüsler, yeni modelde bu durakları pas geçerek iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlayacak.
Seferler İki Farklı Kategoriye Ayrılacak
Yeni uygulama kapsamında İstanbul-Ankara hattındaki seferler "normal" ve "ekspres" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılacak.
Planlamaya göre mevcut kontenjanın yaklaşık yarısı ekspres seferlere tahsis edilecek.
Böylece yolcular, ihtiyaçlarına göre duraklı veya kesintisiz yolculuk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.
Bu kararla birlikte Ankara-İstanbul arası sefer saatinin de azalması planlanıyor.
Ekspress seferlerde fiyat farkı uygulamasına geçilebileceği konuşuluyor.
Buna göre bu seferlerin normal seferlere göre daha pahalı olması bekleniyor.