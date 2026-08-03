Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak

Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak

Şehirlerarası ulaşımda yolcuları ilgilendiren kritik bir karar alındı. İki büyükşehir arasında ye alan ara duraklarda otobüsler durmayacak. Bu uygulamayla birlikte sefer süresinin kısalması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 1

İstanbul-İzmir seferlerinde uygulanan ekspress sefer modeli, İstanbul-Ankara arası için de uygulanmaya başlayacak.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 2

Yeni uygulamayla birlikte İstanbul-Ankara seferlerinin de önemli bölümüekspres hale getirilecek.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 3

2014 yılında hizmete giren İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, iki şehir arasındaki ulaşım alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 4

Ara Duraklar Atlanacak

Kasım ayından itibaren başlaması planlanan uygulamayla birlikte ekspres olarak düzenlenecek seferlerde otobüsler ara duraklarda yolcu indirip bindirmeyecek.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 5

Mevcut sistemde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi noktalarda duran otobüsler, yeni modelde bu durakları pas geçerek iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlayacak.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 6

Seferler İki Farklı Kategoriye Ayrılacak

Yeni uygulama kapsamında İstanbul-Ankara hattındaki seferler "normal" ve "ekspres" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılacak.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 7

Planlamaya göre mevcut kontenjanın yaklaşık yarısı ekspres seferlere tahsis edilecek.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 8

Böylece yolcular, ihtiyaçlarına göre duraklı veya kesintisiz yolculuk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 9

Bu kararla birlikte Ankara-İstanbul arası sefer saatinin de azalması planlanıyor.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 10

Ekspress seferlerde fiyat farkı uygulamasına geçilebileceği konuşuluyor.

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Şehirlerarası yolculukta devrim gibi karar: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak - Resim: 11

Buna göre bu seferlerin normal seferlere göre daha pahalı olması bekleniyor.

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