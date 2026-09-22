Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkinin ne zaman ve neden bozulduğu tartışılırken Nagehan Alçı’dan yeni bir kulis bilgisi geldi. YouTube kanalında yaptığı yayında çarpıcı iddiaları yer veren Alçı, edindiği bilgilere göre İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki temel kırılmanın 2022 yılına ve İstanbul’daki Swiss Otel arazisiyle ilgili sürece dayandığını söyledi.

“AYNI DÜZEN SENİNLE DE DEVAM MI EDECEK?”

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu satış sürecinden haberdar olduktan sonra rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim öğrendiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas kopuş miladı 2022'ye dayanıyor. Temel kırılma, Swiss Otel arazisinin satış süreci.”

Alçı’nın aktarımına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tepki göstererek, “Zamanında biz AK Parti'yi neden durdurduk? Aynı düzen devam mı edecek seninle birlikte?” mesajını gönderdi.





“İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU’NU DİNLEMEDİ”

Nagehan Alçı, İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun itirazına rağmen süreci sürdürmek istediğini öne sürdü.

“İmamoğlu süreci sonuna kadar götürmek istiyor, Kılıçdaroğlu'nu dinlemiyor. İpleri orada atıyorlar” diyen Alçı, iki isim arasındaki kopuşun daha sonraki CHP içi siyasi mücadeleden önce başladığını savundu.

Swiss Otel arazisi 2022 yılında da siyasi tartışmalara konu olmuştu. İBB Meclisi’nde araziyle ilgili satış süreci gündeme gelirken, arazinin AK Parti yönetimindeki İBB döneminde gerçekleştirilen önceki satışına CHP’nin itiraz ettiği ve söz konusu ihalenin daha sonra yargı kararıyla iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı.

“2024’TE İMAMOĞLU’NU ADAY YAPMAYACAKTI”

Alçı’nın en dikkat çekici iddiası ise 2024 yerel seçimlerine ilişkin oldu.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevinde kalması halinde İmamoğlu’nun ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyeceğini öne süren Alçı şu ifadelere yer verdi:

“2024 seçimlerine Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında gidilseydi, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmayacaktı. Bunu net bir şekilde söylüyorum.”

SEVİGEN'DEN BENZER AÇIKLAMA

Alçı’nın açıklaması, CHP’de 2023 genel seçimlerinin ardından açık biçimde ortaya çıkan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ayrışmasının başlangıcının aslında bir yıl öncesine uzandığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Swiss Otel sürecinin iki isim arasında kırılmaya yol açtığı yönündeki benzer bir iddia daha önce eski CHP'li Bakan Mehmet Sevigen tarafından da dile getirilmişti. Sevigen de Haziran 2026’da yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilimin Swiss Otel arazisi üzerinden başladığını öne sürmüştü.