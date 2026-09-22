Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı piyasasında 22 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında satıcılı bir seyir hakim oldu. Gün içinde en yüksek 6.869,72 TL seviyesine kadar tırmanan gram altın, günün en düşük seviyesinde ise 6.730,75 TL'ye kadar geriledi.