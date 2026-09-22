Kapalıçarşı piyasasında 22 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında satıcılı bir seyir hakim oldu. Gün içinde en yüksek 6.869,72 TL seviyesine kadar tırmanan gram altın, günün en düşük seviyesinde ise 6.730,75 TL'ye kadar geriledi.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?
Kapalıçarşı'da altın fiyatları 22 Eylül 2026 akşam saatlerinde düşüş grafiği sergiledi. Günlük kaybı yüzde 0,28'e ulaşan gram altın 6.800,04 TL satış seviyesine çekilirken, çeyrek altın ise 11.092 TL'den işlem gördü. İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum...Seçil Kılıç
Günün kapanışına doğru kayıplarını bir miktar telafi eden gram altında günlük değer kaybı yüzde 0,28 (19,08 TL) olarak kayıtlara geçti.
Piyasanın açık olduğu akşam saatleri itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın ve diğer altın türlerinin güncel alış-satış rakamları şu şekilde:
GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?
Gram Altın: Alış 6.720,29 TL
Satış 6.800,04 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 6.819,12 TL)
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 11.008,00 TL
Satış 11.092,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,30 / Gün içi en yüksek: 11.208,00 TL)
YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Yarım Altın: Alış 22.018,00 TL
Satış 22.181,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 22.244,00 TL)
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam Altın: Alış 43.901,00 TL Satış 44.234,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,25 / Gün içi en yüksek: 44.673,00 TL)
GREMSE ALTIN KAÇ TL?
Gremse Altın: Alış 108.943,00 TL
Satış 110.059,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 110.367,00 TL)
HAS ALTIN NE KADAR OLDU?
Has Altın: Alış 6.754,06 TL
Satış 6.786,47 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Gün içi en düşük: 6.717,32 TL)
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.