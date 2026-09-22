Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 22 Eylül 2026 akşam saatlerinde düşüş grafiği sergiledi. Günlük kaybı yüzde 0,28'e ulaşan gram altın 6.800,04 TL satış seviyesine çekilirken, çeyrek altın ise 11.092 TL'den işlem gördü. İşte Kapalıçarşı altın piyasasında son durum...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 1

Kapalıçarşı piyasasında 22 Eylül 2026 Salı günü altın fiyatlarında satıcılı bir seyir hakim oldu. Gün içinde en yüksek 6.869,72 TL seviyesine kadar tırmanan gram altın, günün en düşük seviyesinde ise 6.730,75 TL'ye kadar geriledi.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 2

Günün kapanışına doğru kayıplarını bir miktar telafi eden gram altında günlük değer kaybı yüzde 0,28 (19,08 TL) olarak kayıtlara geçti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 3

Piyasanın açık olduğu akşam saatleri itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın ve diğer altın türlerinin güncel alış-satış rakamları şu şekilde:

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 4

GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?

Gram Altın: Alış 6.720,29 TL

Satış 6.800,04 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 6.819,12 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: Alış 11.008,00 TL

Satış 11.092,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,30 / Gün içi en yüksek: 11.208,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 6

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım Altın: Alış 22.018,00 TL

Satış 22.181,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 22.244,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 7

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam Altın: Alış 43.901,00 TL Satış 44.234,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,25 / Gün içi en yüksek: 44.673,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 8

GREMSE ALTIN KAÇ TL?

Gremse Altın: Alış 108.943,00 TL

Satış 110.059,00 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Önceki kapanış: 110.367,00 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 9

HAS ALTIN NE KADAR OLDU?

Has Altın: Alış 6.754,06 TL

Satış 6.786,47 TL (Günlük düşüş: Yüzde 0,28 / Gün içi en düşük: 6.717,32 TL)

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - Resim: 10

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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