Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Kerim Rota, Türkiye gündemine oturan ve yüz binlerce kişinin mağdur olduğu yatırım fonu krizine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Dicle Bozdan Kala’nın YouTube yayınına katılan Rota, kurulan dolandırıcılık sistemini aylar öncesinden şifreli bir yazıyla kaleme aldığını ve o dönem kendisine tepki gösteren isimlerin şu an cezaevinde olduğunu açıkladı.

"OTORİTELER ZAMANINDA MÜDAHALE ETSEYDİ..."

Denetleyici kurumların ihmaline sert tepki gösteren Rota, müdahalede çok geç kalındığını vurguladı. "Geçtiğimiz Kasım ayında adım atılsaydı, mağdur sayısı bugünkünün beşte biri seviyesinde kalırdı. Son aylarda bu sisteme dahil olan o kadar çok insan var ki, bu gecikmenin vebali çok büyük" diyen Rota, yetkililerle dolandırıcılar arasındaki telefon görüşmesi kayıtlarının (HTS) yargı tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti.

"CON" VE "CONS" ŞİFRELERİ KİMLERİ RAHATSIZ ETTİ?

Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin'in tutuklandığını hatırlatan Rota, 14 Kasım 2025 tarihinde yazdığı “Yamal ve Haaland Süper Lige Nasıl Getirilir?” başlıklı ironik yazısının perde arkasını anlattı.

Yazısında hiçbir şirket veya şahıs ismi vermediğini belirten Rota, süreci şöyle özetledi:

"Çok önemli sporcular diye uydurdum ama İngilizce'de dolandırıcı anlamına gelen kelimelerdir" diyen Rota, şunları söyledi:

"Bunu üstüne bir kişi aldı. Ertesi günü bana zehir zemberek açıklama yaptı, ismini etiketlemedi ama, işte 'yerli ve milli olmayan bir ayağı Londra'da olan finansçılar, yerli piyasaların büyümesine karşı çıktıkları için bizi karalama çalışıyor' diye. Şu anda o kişi tutuklu. Onun yönetim kurulundaki kardeşi de arkadaşım olmasına rağmen aynı şekilde davranmıştı. Keşke isimlerini verseydim, 2-3 gün gözaltında kalırdım ama belki çok daha fazla insana faydam olurdu diye düşünmüyor değilim."

10 AY ÖNCEKİ YAZIDA VURGUN SİSTEMİ NASIL ANLATILMIŞTI?

Kerim Rota, 2025 yılında futbol transferleri metaforuyla anlattığı ve yatırımcıları "ironi" uyarısıyla okumaya davet ettiği yazısında vurgun çarkını şöyle anlatmıştı:

“Kulüplerin bünyesindeki halka açık şirketler üzerinden, küçük ve pasif bir iştirak ("CONS") bulunur.

Siyasi bağlantılarla şirketin küçük bir kısmı halka arz edilir ve paravan bir portföy şirketine dışarıya kapalı bir fon ("CON") kurdurulur.

Halka arz edilen hisseler, yurt dışından dönen kulüp yöneticileri tarafından alınıp ana şirkete devredilir. Borsada sadece çok küçük bir pay dolaşımda kalır.

"CON" fonu, içine konan küçük bir sermaye ile piyasadaki bu hisseleri toplamaya başlar. Dolaşımda hisse kalmadığı için "CONS" hissesi ve dolayısıyla "CON" fonu her gün tavan yapar.

Fonun getirisi kısa sürede yüzde 2.000'leri bulduğunda, siyasi ilişkiler kullanılarak fon TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden halka açılır.

Yüksek getiri hayaliyle sisteme giren uyanık yatırımcıların parasıyla fon iyice şişer.

Finalde, fonda biriken devasa nakit ile en başta yöneticilerin elinde tuttuğu hisseler astronomik fiyatlardan fona satılır. Kurucular milyarlarca lira kar ederken, küçük yatırımcının elinde içi boşaltılmış, fiyatı suni olarak şişirilmiş hisseler kalır.”