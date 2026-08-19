Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kademesinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Başabaş geçen mücadelenin ardından tur umutları Fransa'da gerçekleşecek ikinci müsabakaya uzandı.
Milli kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun mücadelenin 72. dakikasında kenara gelmesi, gecenin en dikkat çeken olayıydı. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcu, stadyumdaki taraftarların bir kısmınca tepkiyle protesto edildi.
Saha kenarına oldukça üzgün adımlarla ilerleyen milli oyuncu, iki ekip arasındaki rövanş mücadelesi öncesinde gündemin merkezine oturdu.
Teknik direktör İsmail Kartal ise saha kenarında karşıladığı Kerem Aktürkoğlu'na moral vererek destek oldu.