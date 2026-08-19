Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kademesinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Başabaş geçen mücadelenin ardından tur umutları Fransa'da gerçekleşecek ikinci müsabakaya uzandı.

Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki yağdı - Resim : 1

Milli kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun mücadelenin 72. dakikasında kenara gelmesi, gecenin en dikkat çeken olayıydı. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcu, stadyumdaki taraftarların bir kısmınca tepkiyle protesto edildi.

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Saha kenarına oldukça üzgün adımlarla ilerleyen milli oyuncu, iki ekip arasındaki rövanş mücadelesi öncesinde gündemin merkezine oturdu.

Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki yağdı - Resim : 3

Teknik direktör İsmail Kartal ise saha kenarında karşıladığı Kerem Aktürkoğlu'na moral vererek destek oldu.

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