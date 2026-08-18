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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Lyon karşılaşması öncesinde Marco Asensio ile ilgili kararına açıklık getirdi.

'OYUNCULARIM NE YAPACAKLARINI BİLİYOR'

Lyon'u Sturm Graz eşleşmesi tamamlanmadan önce takip etmeye başladıklarını belirten İsmail Kartal, rakiplerinin oyun yapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kartal açıklamaları şu şekilde:

"Biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon, organize bir takım, iyi pas yapıyorlar, hücuma organize çıkıyorlar.

Biz de bunun bilincindeyiz, ekip olarak bu yönde çalıştık. Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor.

Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk, iyi hazırlandık. Taraftarımızın enerjisini, bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz.

Taraftarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz."

'SADECE ASENSIO DEĞİL, 24 TANE DEĞERLİ OYUNCU VAR'

İsmail Kartal, Marco Asensio ile ilgili tercihine yönelik soruya da yanıt verdi.

Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik."