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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u elemesi halinde Avrupa'dan elde edeceği gelirde önemli bir artış yaşanacak.

LYON TURU 18,62 MİLYON EURO GETİRECEK

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmesi halinde doğrudan 18,62 milyon Euro katılım ödülünü kasasına koyacak.

UEFA katsayı sıralamasındaki avantajı ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha yüksek bir başlangıç geliri elde etmesini sağlayacak.

FENERBAHÇE PLAY-OFF'A KALARAK 4,3 MİLYON EURO KAZANDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz'ı geçerek play-off turuna yükselmesi nedeniyle 4,3 milyon Euro'luk geliri garanti altına aldı.

Lyon'un da elenmesi ve lig aşamasına kalınması halinde Sarı-Lacivertliler 18,62 milyon Euro'luk doğrudan katılım ödülünün sahibi olacak.

TOPLAM GELİR YAKLAŞIK 31 MİLYON EURO SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR

Medya hakları, performans primleri ve katsayı payının da eklenmesiyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başlangıç gelirinin yaklaşık 30,7 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDE 8,6 MİLYON EURO GARANTİ

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında play-off turunu geçememesi halinde ise Avrupa macerası sona ermeyecek.

Sarı-Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında devam edecek. Fenerbahçe, bu senaryoda play-off turundan gelen 4,3 milyon Euro'ya ek olarak Avrupa Ligi katılımından 4,3 milyon Euro daha kazanacak.

Böylece garanti gelir 8,6 milyon Euro'ya ulaşacak. Diğer gelir kalemleri de hesaba katıldığında Avrupa Ligi'ndeki başlangıç kazancının yaklaşık 17,1 milyon Euro'yu bulacağı öngörülüyor.

FENERBAHÇE KATSAYIDA GALATASARAY'IN ÖNÜNDE

Fenerbahçe'nin son 5 sezonda elde ettiği UEFA kulüp katsayısı Galatasaray'ın üzerinde bulunuyor.

Sarı-Lacivertlilerin Lyon'u elemesi ve iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi halinde bu fark gelir dağılımına da yansıyacak.

Katsayı payından elde edilecek gelir nedeniyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenine Galatasaray'dan ufak da olsa daha yüksek başlangıç geliriyle girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SONUCU GALATASARAY'IN GELİRİNİ ETKİLEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması, Galatasaray'ın UEFA'dan elde edeceği geliri herhangi bir şekilde etkilemeyecek.