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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Lyon’u konuk etti.

Kadıköy’de harika bir atmosferde oynanan mücadelede Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf oldu.

Üst üste ataklarla Lyon savunmasını boğan Sarı Lacivertliler aradığı golü bulamayınca ilk yarının sonlarına maçın başındaki ritmini kaybetti.

Pas yaparak oyunda tempoyu düşürmeyi başaran Lyon Openda’nın 40. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Geri düşmesine rağmen moral bozmayan Fenerbahçe soyunma odasından adeta golle döndü. İngiliz yıldız Mason Greenwood 47’inci dakikada attığı harika golle skora eşitliği getirirken Kadıköy’de de tribünleri ateşledi.

Bu golden sonra baskısına devam eden Fenerbahçe Openda’nın direkten dönen şutuyla kalesinde önemli bir tehlike atlattı.

Talisca ve Vedar Muriqi ile rakip kaleyi tehdit eden Fenerbahçe’de oyuna son bölümde dahil olan Dorgeles Nene’nin bir şutu da direkten döndü.

Yeni transfer Romelu Lukaku’da son dakikalarda oyuna girerek sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Yorgunluk belirtilerinin gözlemlendiği son bölümde Fenerbahçe baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe tur umutlarını Fransa'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.

FENERBAHÇE-LYON İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Kerem, Muriqi

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

FENERBAHÇE 1-1 LYON (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Sven Jablonski'nin ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Lyon maçı başladı.

FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI

6' Fenerbahçe üst üste ataklarla Lyon ceza sahasında tehlike yaratıyor. Taraftarın desteğiyle baskılı başlayan Sarı Lacivertliler erken gol arıyor.

MURIQI GOLE YAKLAŞTI

9' Guendouzi'nin ortasında Vedat Muriqi kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

ARCHIE BROWN ŞANSINI DENEDİ

15' Archie Brown uzaklardan kaleyi yokladı. Ancak top çerçeveyi bulmadı.

GREENWOOD UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

35' Semedo'nun pasında topla buluşan Greenwood ceza sahası dışından çetiği sert şutta Greif'i geçemedi.

LYON OPENDA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

39' Tolisso'nun ortasında Openda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Lyon öne geçti.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-1 LYON

⚽ GOOLLL! Mason Greenwood'tan harika gol! Örümcek ağlarını aldı! Temsilcimiz ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/LUHGrF5MS7 — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026

GREENWOOD'UN HARİKA GOLÜYLE FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI

47' Mason Greenwood ceza sahası içerisine girerek rakibini oyundan düşürdü ve soluna çekip harika bir şutla pozisyonu golle sonuçlandırdı.

OPENDA'NIN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

52' Openda'nın şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Lyon bir kez daha şut şansı buldu. Ederson üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

TALISCA UZAKTAN ŞUTLA TEHDİT YARATTI

57' Talisca ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin dibinden dışarı gitti.

MURIQI KAFA VURUŞUYLA GOLE YAKLAŞTI

63' Archie Brown'un sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi iyi yükselerek kafayı vurdu. Top kaleci Greif'ta kaldı.

NENE DİREĞE TAKILDI

80' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dorgeles Nene'nin şutunda top direkten geri döndü.

EDERSON TOLISSO'YA GOL İZNİ VERMEDİ

87' Tolisso'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta Ederson gole izin vermedi.