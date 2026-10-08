Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu

Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu

Türk sanayisine 1984 yılından bu yana hizmet veren ve anahtar teslim endüstriyel dev projelere imza atan Çukurova Mühendislik için yolun sonu göründü. Yaşadığı mali darboğazı aşmak amacıyla mahkemeye başvuran şirketin ve kurucusu Ali Can Çoğal'ın konkordato talebi reddedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 1

Türkiye’de endüstriyel tesis ve mühendislik alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörün köklü şirketlerinden Çukurova Mühendislik Elektrik Elektronik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 2

Bir süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve nefes almak için konkordato ilan eden şirket, mahkemeden beklediği onayı alamadı.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 3

MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 1 Ekim 2026 tarihinde görülen duruşmada, şirket ve kurucusu Ali Can Çoğal hakkında nihai karar açıklandı.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 4

Mahkeme, davacıların konkordato talebini reddederek, daha önce verilmiş olan geçici ve kesin mühlet kararları ile şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırdı. Kararla birlikte konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 5

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Mahkeme heyeti, 418126-0 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Çukurova Mühendislik’in 1 Ekim 2026 tarihi, saat 13:35 itibarıyla resmen iflasına hükmetti.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 6

Kararın ardından iflas ve konkordato gider avanslarının İflas Müdürlüğü’ne aktarılmasına ve kararın ilgili resmi kurumlara derhal bildirilmesine karar verildi.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 7

YARIM ASRA YAKIN TECRÜBEYDİ

1984 yılında Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu Makine Mühendisliği mezunu Ali Can Çoğal tarafından şahıs firması olarak temelleri atılan Çukurova Mühendislik, sektörde önemli bir konuma sahipti.

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Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu - Resim: 8

Şirket; anahtar teslimi endüstriyel projeler, 3D tesis tasarımı, tank çiftlikleri, yanma sistemleri, otomasyon (PLC/DCS/SCADA), borulama ve ekipman imalatı gibi zorlu mühendislik alanlarında yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyete imza atmıştı.

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