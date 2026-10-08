Türkiye’de endüstriyel tesis ve mühendislik alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörün köklü şirketlerinden Çukurova Mühendislik Elektrik Elektronik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.
Türkiye’nin yarım asırlık şirketi iflas etti: Kimse bu kararı beklemiyordu
Türk sanayisine 1984 yılından bu yana hizmet veren ve anahtar teslim endüstriyel dev projelere imza atan Çukurova Mühendislik için yolun sonu göründü. Yaşadığı mali darboğazı aşmak amacıyla mahkemeye başvuran şirketin ve kurucusu Ali Can Çoğal'ın konkordato talebi reddedildi.Kaynak: Haber Merkezi
Bir süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve nefes almak için konkordato ilan eden şirket, mahkemeden beklediği onayı alamadı.
MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ REDDETTİ
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 1 Ekim 2026 tarihinde görülen duruşmada, şirket ve kurucusu Ali Can Çoğal hakkında nihai karar açıklandı.
Mahkeme, davacıların konkordato talebini reddederek, daha önce verilmiş olan geçici ve kesin mühlet kararları ile şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırdı. Kararla birlikte konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi.
İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
Mahkeme heyeti, 418126-0 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Çukurova Mühendislik’in 1 Ekim 2026 tarihi, saat 13:35 itibarıyla resmen iflasına hükmetti.
Kararın ardından iflas ve konkordato gider avanslarının İflas Müdürlüğü’ne aktarılmasına ve kararın ilgili resmi kurumlara derhal bildirilmesine karar verildi.
YARIM ASRA YAKIN TECRÜBEYDİ
1984 yılında Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu Makine Mühendisliği mezunu Ali Can Çoğal tarafından şahıs firması olarak temelleri atılan Çukurova Mühendislik, sektörde önemli bir konuma sahipti.
Şirket; anahtar teslimi endüstriyel projeler, 3D tesis tasarımı, tank çiftlikleri, yanma sistemleri, otomasyon (PLC/DCS/SCADA), borulama ve ekipman imalatı gibi zorlu mühendislik alanlarında yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyete imza atmıştı.