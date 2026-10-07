Kaynak: İHA

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda lisansın Kayserispor'a verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, Kayserisporumuzun 2026-2027 sezonu için gerekli Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazandığı kulübümüze resmi olarak iletilmiştir. 1. Lig'de yer alan takımlar arasında Bandırmaspor, Bursaspor ve Kayserispor, bu lisansı elde eden üç kulüp olmuştur. Kulübümüz, lisanslama sürecinde talep edilen sportif faaliyetler, altyapı çalışmaları, personel ve idari yapılanma, hukuki şartlar ile mali yükümlülüklerin tamamını yerine getirerek süreci başarıyla sonuçlandırmıştır. Kamuoyunun ve kıymetli basın mensuplarının bilgilerine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.