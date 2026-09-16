1. Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026-2027 sezonunun kalan bölümünde kullanacağı futbolcu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye bildirdiği A Takım kadrosunda 28 futbolcu yer aldı.
8 YABANCI, 20 YERLİ FUTBOLCU
Kayserispor'un 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında kullanacağı listede 8 yabancı ve 20 yerli futbolcu bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadro şu şekilde:
Abdulsamet Burak, Aras Çelik, Benhur Keser, Cenk Şen, Daniel Moreno, Denis Ravzan Radu, Deniz Eren Dönmezer, Ensar Kemaloğlu, Fethi Özer, Florent Hasani, Gökhan Değirmenci, Görkem Sağlam, Hasan Kaan Yalçı, Jemal Tabidze, Joshua Brenet, Kayra Cihan, Malik Kadir Hayvalı, Mamadi Caba Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Eren Arıkan, Murat Cem Akpınar, Mert Göçkan, Oğulcan Çağlayan, Semih Güler, Sinan Kurt, Talha Sarıaslan ve Taulan Seferi.