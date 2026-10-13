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Kaynak: İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası 65 yaşındaki Fatma Aylak, dün öğleden sonra saat 18.00 sıralarında evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Aylak’a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılırken, ailesi de kayıp kadının bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILIYOR

Hasta yaşlı kadının bulunması için AFAD, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere AKUT ile gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün akşam hava kararıncaya kadar karadan ve dronlar yardımıyla havadan yürütülen çalışmalara bu sabah günün ağarmasıyla birlikte yeniden başlandı.

Servergazi Mahallesi’ndeki ormanlık alanlara da giren ekipler, yaşlı kadının sağ olarak bulunabilmesi için çalışmalarını teknik ekipmanların da yardımıyla sürdürüyor.