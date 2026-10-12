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Kaynak: AA / DHA / İHA

11 Ekim 2026 günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Çocukların zamanında dönmemesi üzerine kurum görevlileri durumu derhal polise bildirdi.

KURUM GÖREVLİSİ İ.K. SELİMİYE POLİS MERKEZİ'NE BAŞVURDU

Çocuk İlk Kabul Merkezi’nde görevli İ.K., izin dönüş saati geçmesine rağmen merkeze gelmeyen çocuklar için Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne giderek resmi başvuruda bulundu.

Verilen ifadede, yaşları küçük olan koruma altındaki çocukların ihtiyaç iznine çıktıktan sonra merkeze geri dönmedikleri kaydedildi. Görevli İ.K., emniyet güçlerinden çocukların bir an önce bulunarak güvenli şekilde merkeze teslim edilmesini talep etti.

"SORUMLULAR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLUNACAK"

Emniyete yapılan başvuruda çocukların can güvenliğine ilişkin derin endişeler dile getirildi. Kurum görevlisi, çocukların başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında sorumlular hakkında kurum adına şikayetçi olunacağını kayıtlara geçirdi.

İhbarın ardından polis ekipleri çocukların bulunması, izlerinin sürülmesi ve güvenli bir şekilde merkeze teslim edilmeleri amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Yetkililerin arama ve tespit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.