Kastamonu’da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranan 10 kişi yakalandı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 10 kişiden 8’inin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
RUHSATSIZ TABANCA VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekipleri, ayrıca “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçuyla mücadele kapsamında da çalışma yürüttü.
Gerçekleştirilen çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü ve 58 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.