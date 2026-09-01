Kastamonu’da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranan 10 kişi yakalandı.

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8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 10 kişiden 8’inin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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RUHSATSIZ TABANCA VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, ayrıca “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçuyla mücadele kapsamında da çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı av tüfeği, 5 tabanca şarjörü ve 58 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.