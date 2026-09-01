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Kaynak: İHA

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde adli makamlarca aranan kişilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla geniş kapsamlı çalışma yürüttü.

1-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı ve arama kaydı olan kişilerin adresleri tespit edilerek gözaltı işlemleri uygulandı.

1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'fuhuş' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'hırsızlık’ suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'yağma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 31 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.