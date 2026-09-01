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Kaynak: İHA

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Kazansoy Sokak üzerinde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, duran bir araçtan şüphelendi.

Ekiplerin otomobil ve içerisindeki iki şahıs üzerinde gerçekleştirdiği denetim ile aramalarda, ticareti yapılmak üzere paketlendiği değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu madde tespit edildi.

Maddelere el koyan güvenlik güçleri; M.C.Ç. ve S.P. rumuzlu zanlıları sağlık kontrolünün tamamlanmasıyla birlikte sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan her iki şüpheli de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.