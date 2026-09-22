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“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın dün tahliyesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Acar’ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yeniden tutuklandığını açıkladı.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak

yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün tahliyesine karar verdi. Ancak savcılığın karara itiraz etmesinin ardından Acar, bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

"AÇIKLAYICI BİR BEYANDA BULANAMADI"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Acar’ın yeniden tutuklandığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, şüpheli Acar'ın DHMİ Daire Başkanı ve Müşavir olarak çalıştığı dönemde yasal olarak elde ettiği gelirlerin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği maddi gelirin çok üzerinde bir gayrimenkul edinimi olduğu, bu mal varlıklarının kaynağı ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulanamadığı vurgulandı.

"SÖZ KONUSU SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ"

Dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporu ve geliriyle tespit edilen mal varlığı arasında uyumsuzluk bulunduğunun tespit edildiği ve edinilen haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu kaydedilen açıklamada O.E. isimli sahsın beyanlarında Acar'ın görevde iken yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar edindiğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli Mehmet Cemil Acar, Cumhuriyet başsavcılığımızın talebi üzerine 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlaması ile 22/09/2026 tarihinde tutuklanmış olup, söz konusu soruşturma genişletilerek 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Rüşvet/İrtikap' suçlamalarıyla sürmektedir" denildi.

EVİNDEKİ KASADAN SERVET ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Acar’ın evinde yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320

bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Acar’ın geliriyle orantılı olmadığı değerlendirilen mal varlığı

edindiği, bazı varlıklarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerinin bulunduğu bildirilmişti.

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ve Kasım 2024’te emekliye ayrılan Acar ise aylık

gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtmişti.

Dosyaya ayrıca Acar’ın emekliliğinden yaklaşık üç ay önce Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldığı

ve üzerine kayıtlı 12 gayrimenkul bulunduğu bilgileri de yansımıştı.