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Kaynak: ANKA

“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın tahliyesine karar verildi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye hükmü kurdu.

EVİNDEKİ KASADAN SERVET ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Acar’ın evinde yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Acar’ın geliriyle orantılı olmadığı değerlendirilen mal varlığı edindiği, bazı varlıklarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerinin bulunduğu bildirilmişti.

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve Kasım 2024’te emekliye ayrılan Acar ise aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtmişti.

Dosyaya ayrıca Acar’ın emekliliğinden yaklaşık üç ay önce Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldığı ve üzerine kayıtlı 12 gayrimenkul bulunduğu bilgileri de yansımıştı.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TAHLİYE ÇIKMAMIŞTI

Davanın ikinci duruşmasında SEGBİS üzerinden savunma yapan Acar’ın mal varlığının kaynağına ilişkin tanık beyanları da mahkeme tarafından dinlenmişti.

Tanık Behice Nilgün Erdem, Acar’a bedelsiz devrettiği gayrimenkulün geçmişte aldığı mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olduğunu öne sürmüştü.

Acar’ın yeğeni Ahmet Acar da Batman’daki miras arazisine otel yapılmasına ilişkin anlaşmanın ardından amcasına 300 bin dolar ve 1 kilogram altın verdiğini ifade etmişti.

Mahkeme önceki duruşmada Acar’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 24 Kasım’a ertelemişti. Son kararda ise tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak Acar’ın tahliyesine karar verildi.