Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe artan maliyetler ve yolcu talebindeki daralma, yeni yatırımla sektöre giren firmaları da zorlamaya devam ediyor. Mayıs ayında 2026 model sıfır otobüslerle seferlerine başlayan Türk firma HFH Bosfor Seyahat, ağustos ayı itibarıyla tüm seferlerini durdurarak sektörden çekildi.
2026 model otobüslerle yola çıkmıştı: Türk firma 3 ayda kontak kapattı
Mayıs ayında filosuna 2026 model sıfır kilometre otobüsler katarak seferlerine başlayan Türk firma HFH Bosfor Seyahat, artan işletme maliyetleri ve beklenen yolcu sayısına ulaşamaması nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra faaliyetlerini sonlandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
EGE'NİN BİRÇOK NOKTASINA SEFER DÜZENLİYORDU
İstanbul çıkışlı olarak ağırlıklı şekilde Ege Bölgesi'ne odaklanan firma; İzmir, Aydın, Marmaris, Altınoluk, Ayvalık ve Bodrum gibi önemli güzergahlarda sefer düzenliyordu.
Yeni model lüks araç yatırımlarıyla sezona başlayan firmanın, pazar payı elde etmekte zorlandığı ve beklenen yolcu trafiğine ulaşamadığı belirtildi.
Bazı seferlerin zararına gerçekleştirildiği ifade edildi.
ARTAN MALİYETLER OTOBÜS FİRMALARINI ZORLUYOR
Şehirler arası taşımacılık sektöründe akaryakıt zamlarının yanı sıra yedek parça, servis ve bakım giderlerindeki artış da işletme maliyetlerini yükseltiyor.
Otogar giriş ve çıkış ücretleri, otoyol ve köprü geçişleri ile ikram giderleri de firmaların maliyet yükünü artıran kalemler arasında bulunuyor.
Demiryolu ağında hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve şehir içi servis maliyetlerinin yükselmesi de otobüs firmalarının yolcu potansiyelini etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.
SIFIR OTOBÜSÜN FİYATI 29 MİLYON LİRAYA ULAŞIYOR
Sektörde rekabet edebilmek için yapılan sıfır araç yatırımları da yüksek maliyet gerektiriyor.
Güncel piyasa koşullarında sıfır kilometre şehirler arası otobüslerin fiyatları marka ve donanımına göre 18 milyon liradan başlayarak 29 milyon liraya kadar çıkıyor.
Yüksek araç finansmanı ve amortisman giderleri karşısında yeterli yolcuya ulaşamayan işletmelerin yatırımlarını geri döndürmesi zorlaşıyor.
Sektör temsilcileri ise özellikle küçük ve orta ölçekli filoların artan maliyetler karşısında faaliyetlerini sürdürmesinin giderek güçleştiğine dikkat çekiyor.