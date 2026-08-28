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Kauno Zalgiris turunu geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'yı gündemine aldığı iddia edildi.

KAPI 10 MİLYON EURO’DAN AÇILDI

Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonuna joker takviye isteyen Süper Lig devi, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talimatı ile birlikte harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Moriba için Celta Vigo ile masaya oturdu. La Liga temsilcisinin pazarlıklara 10 milyon eurodan başladığı aktarıldı.

İspanyol ekip, 23 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Leipzig'den 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Transfermarkt verilerine göre, 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Moriba'nın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Gineli oyuncu, geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alırken 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

LA LIGA’DA 137 MAÇ

Kariyerinde toplamda 199 maça çıkan Gineli orta saha bu maçlarda 8 gol atarken 16 da asiste imza attı. Barcelona altyapılı olan Moriba, 2021 yazında Leipzig’e 16 milyon Euro karşılığında imza attı. Alman temsilcisinde beklenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu, İspanya’ya net bir dönüş sağladı; Valencia,Getafe ve Celta Vigo formaları da giyen orta saha futbolcusunun ismi son olarak Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyor.