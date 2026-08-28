Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı

Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı

Bir pirinç tarlasında yürütülen kazılarda 2 bin yıllık altın eserler çıkarıldı. Brahmi yazıtlı yüzüklerin de aralarında yer aldığı buluntular, önemli ticari ve kültürel bağları gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 1

Bir tarım arazisindeki olağan faaliyetler sırasında tespit edilen bulgular, Güneydoğu Asya tarihine ışık tutan büyük bir arkeolojik keşfin kapılarını araladı.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 2

Tayland’ın Phetchaburi sınırları içerisindeki Don Yai Thong arkeolojik alanında yürütülen kazı süreci nihayete erdirildi.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 3

Söz konusu bölge, köylülerin bir pirinç tarlasında eski döneme ait bronz davul parçalarına rastlaması sonucunda incelenmeye başlanmıştı.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 4

Tayland hükümetine bağlı Güzel Sanatlar Dairesi tarafından paylaşılan resmi raporlar, bu alandaki yerleşim geçmişinin 1500 ile 2500 yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koydu.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 5

Bilim insanları, ortaya çıkarılan veriler doğrultusunda bölgenin zamanında sıradan bir yaşam alanı olmanın ötesinde son derece kritik bir stratejik nokta işlevi gördüğünü değerlendiriyor.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 6

Gün yüzüne çıkarılan altın yüzükler, geçmişin küresel ve bölgesel temaslarını kanıtlayan en somut parçalar olarak nitelendiriliyor.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 7

Eserlerden ilkinin üstünde Antik Hindistan'ın erken dönem yazı sistemlerinden Brahmi alfabesine ait simgeler belirlendi.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 8

Bu durum, Güneydoğu Asya ile Antik Hindistan arasındaki ticari ve sosyokültürel temasların sanılandan çok daha eski tarihlerde kurulduğunu kanıtlıyor.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 9

İşlemesiz olan diğer yüzüğün ise Antik Hint sosyal yapısında Vaishya biçiminde adlandırılan tüccar tabakasına mensup bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 10

Arkeoloji literatüründe bir keşfin taşıdığı değer yalnızca kullanılan maddelerin kıymetiyle değil, geçmişe dair sunduğu tarihsel verilerle ölçülüyor.

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Yıllarca üzerinde pirinç yetiştirilmiş: Topraktan altın hazine fışkırdı - Resim: 11

Yapılan incelemeler Antik Hindistan'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş ticaret rotalarını belgelerken, dönemin toplumsal sınıflarının coğrafi dağılımını ve bölge tarihinde eksik kalan zaman dilimlerini netleştiriyor.

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