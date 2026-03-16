Karaman’da düzenlenen bir programda İstiklal Marşı’nın bir bölümünün çocuklara Arapça okutulması kamuoyunda tartışma yarattı. İYİ Parti Karaman İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu duruma tepki göstererek sessiz kalmayacaklarını ifade etti.



Karaman’da gerçekleştirilen bir program sırasında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı’nın bir bölümünün çocuklara Arapça olarak okutulması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Türkçenin başkenti olarak bilinen Karaman’da yaşanan bu durum, çeşitli kesimlerden tepki aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Karaman İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, yaşanan olaya tepki gösterdiklerini belirtti. Hatipoğlu, milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Yapılan uygulamanın talihsiz bir durum olduğunu dile getiren Hatipoğlu, Karaman gibi Türk dili açısından özel bir anlam taşıyan bir şehirde böyle bir olayın yaşanmasının kamuoyunda haklı bir hassasiyet oluşturduğunu söyledi. İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı olarak konuya sessiz kalmayacaklarını belirten Hatipoğlu, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından kamuoyunda konuyla ilgili tartışmalar sürerken, yaşanan durumun farklı kesimlerde değerlendirmelere yol açtığı görülüyor.