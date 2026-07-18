Kaynak: İHA

Giresun'un Görele ilçesinde tarımsal sanayi ve kadın istihdamı adına tarihi bir başarıya imza atıldı. Üniversite eğitimi sırasında teorik olarak planladığı butik fındık işleme tesisi projesini hayata geçiren Fulden Çavuşoğlu, 2021 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü üretim faaliyetiyle hem kendi markasını küreselleştirme yolunda adımlar atıyor hem de bölgedeki yerel fındık üreticilerine profesyonel işleme altyapısı sunuyor.

ÜNİVERSİTE SIRALARINDAN FINDIK TESİSİNE UZANAN BÜYÜK HAYAL

Üniversitede işletme eğitimi aldığı dönemde en büyük hedefinin sadece bir diploma sahibi olmak değil, kendi markasını kurup büyütmek olduğunu ifade eden Fulden Çavuşoğlu, mezuniyet sonrası metropollere kaçmak yerine memleketine dönmeyi tercih etti. Ailesinin tam desteğini arkasına alan genç girişimci, 2021 yılında Görele'nin ilk fındık işleme tesislerinden birini kurdu. Beş yıldır aralıksız hizmet verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Beş yıldır hizmet veriyoruz ve beşinci sezonumuza giriyoruz. İşletme okurken en büyük hayalim kendi işletmemi kurmak, bir marka oluşturup onu büyütmekti. Eğitimimi tamamladıktan sonra annem, babam ve ağabeyimin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirdim" sözleriyle başarısının temel arkasındaki gücü özetledi.

SADECE KENDİ MARKASINI ÜRETMİYOR, YEREL ÜRETİCİYE DE HIZIR GİBİ YETİŞİYOR

Görele'deki tesiste Karadeniz fındığı adeta yeniden yorumlanıyor. Başta kavrulmuş, natürel ve çifte kavrulmuş fındık olmak üzere, son dönemin en popüler sağlıklı ürünlerinden olan şekerli ve şekersiz fındık ezmesi üretimi de bu tesiste yapılıyor. Ayrıca özel günler ve etkinlikler için fındıklı kurabiyeler ile çikolatalı fındık gibi yenilikçi butik ürünler de geliştiriliyor. Tesisin en büyük faydalarından biri de bölge halkına verilmesi oldu. Sadece kendi markası için üretim yapmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Üreticilerimizin fındıklarını kırıyor, kavuruyor, vakumluyor ve taleplerine göre işleyerek kendilerine teslim ediyoruz" diyerek yerel üreticinin fındığının değerlenmesine nasıl katkı sağladıklarını anlattı.

"YAPAMAZSIN DİYENLER BUGÜN 'BİZİM KIZ NEREDE?' DİYE BENİ ARIYOR"

İlk işe başladığında ilçede bir kadın olarak sanayi ve üretim kolunda yer almasının ciddi bir yadırgama ve önyargıyla karşılandığını açık yüreklilikle dile getiren genç girişimci Fulden Çavuşoğlu, yaşadığı o zorlu süreci ve kazandığı zaferi şu duygusal cümlelerle aktardı:

"İlk zamanlarda buraya gelen bazı kişiler 'Sen bu işi yapabilecek misin?', 'Fındığımızı işleyebilecek misin?' diyerek tereddütlerini dile getiriyordu. Hatta sırf 'yapamazsın' demek için gelenler bile oldu. Ancak yaptığımız işi ve ortaya koyduğumuz kaliteyi gördükten sonra aynı kişiler daha sonraki gelişlerinde 'Bizim işimizi yapan kızımız nerede?' diye beni aramaya başladılar. Şimdi düzenli olarak geliyor ve bizi ziyaret ediyorlar. Yani yapamazsınız diyenler müşterimiz oldular."

"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ KARADENİZ FINDIĞININ KALİTESİNİ KORUMAK"

Karadeniz'de fındık tarımının her geçen yıl iklimsel ve ekonomik olarak farklı zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, devasa bir sanayi kuruluşu olmak yerine kalite odaklı kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Bir aile işletmesi mantığıyla butik üretim yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Fındık üretiminde her geçen yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen aynı kaliteyi koruyarak hizmet vermeyi ve müşteri kitlemizi büyütmeyi hedefliyoruz" diyerek kaliteden asla ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.