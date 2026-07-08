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Kaynak: İHA

Giresun’un Görele ilçesinde yaşanan gizemli patlama, bölgede büyük korku ve paniğe yol açtı. Umutlu ve Karakeş köylerinde duyulan şiddetli patlama sesi sonrası vatandaşlar geceyi tedirgin şekilde geçirirken, gökyüzünden tanımlanamayan küçük parçaların düştüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Görele ilçesine bağlı Umutlu ve Karakeş köyleri üzerinde henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bazı evlerin sallandığını belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

GÖKYÜZÜNDEN “KONFETİ GİBİ PARÇALAR” DÜŞTÜ İDDİASI

Patlamanın hemen ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, gökyüzünden küçük cisimlerin yağdığını iddia etti.

Bazı köylüler düşen parçaları “konfeti parçalarına” ve “saçma tanesi büyüklüğündeki cisimlere” benzetirken, olayın kaynağı henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan panik sonrası çok sayıda vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarların ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Bölgeye gelen ekipler, köy çevresinde inceleme yaparak düştüğü belirtilen parçaları topladı. Ekiplerin, parçaların hangi kaynaktan geldiğini belirlemek için teknik çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, patlamaya neden olan cismin kaynağı araştırılıyor.

İHA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlamanın nedenine ilişkin kesin bilgi bulunmazken, bölgede menşei bilinmeyen bir hava aracı veya insansız hava aracı (İHA) ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Karakeş Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz, patlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu belirterek, “Patlamanın etkisiyle evler sallandı. Kayınbiraderimin evinin üzerine parçalar düştü” dedi.

Yılmaz, patlama sesinin yalnızca kendi köylerinde değil; Tirebolu, Kovanpınar, Işıklı, Karlı ve Doğancı gibi çevre bölgelerde de duyulduğunu ifade etti.

Yetkililerin incelemeleri sürerken, gizemli patlamanın nedeni yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak.