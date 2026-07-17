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Kaynak: İHA

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Entomoloji Uzmanları Dr. Mansur Uluca ve Dr. Şeyma Yiğit Baş, zararlının en yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Ardeşen’de düzenlenen değerlendirme toplantısında; Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ÇAYKUR, Ziraat Mühendisleri Odası, yerel ziraat odaları temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi.

Amerikan Beyaz Kelebeği ile Nasıl Mücadele Edilecek?

Toplantıda ele alınan teknik bilgilendirme ışığında, zararlıya karşı öncelikle mekanik yöntemlerin uygulanmasına karar verildi. İşte belirlenen mücadele stratejileri:

Larva Kolonilerinin İmhası: Ağ oluşturan larva kolonileri tespit edilerek toplanacak ve imha edilecek.

Pupa Dönemi Önlemi: Pupa dönemine geçişi engellemek amacıyla ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılacak; bu sayede pupaların toplanması sağlanacak.

Sürekli Kontrol: Ağustos ayı sonuna kadar yeni larva kümeleri oluşması durumunda, mekanik mücadele yöntemleri tekrarlanacak.

ORMANLIK ALANLARDA "DOĞAL DENGE" STRATEJİSİ

Ormanlık bölgelerde yürütülecek çalışmalarda ise biyolojik çeşitliliğin korunması ön planda tutulacak. Uzmanlar, doğal düşmanların zarar görmemesi için bu alanlarda doğal denge yaklaşımının benimseneceğini belirtti.

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan çay ve fındık bahçelerini korumak adına, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.