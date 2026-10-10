Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Karadeniz derbisi nefes kesti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanan zorlu karşılaşmada Trabzonspor ilk yarıda fırtına gibi esti.

16 DAKİKADA 3 GOL VE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Bordo Mavililer Ernest Muçi’nin 27’inci dakikada attığı golle perdeyi açtı. Dakikalar 38’i gösterdiğinde Muçi bir kez daha şutunda gole yaklaşırken kaleci Okan’ın sektirdiği topu bu kez Nwaiwu tamamladı ve Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.

Savunma konsantrasyonunu kaybeden Samsunspor bu golden yalnızca 2 dakika sonra Franculino Dju’nun golüne de engel olamadı.

Maçta ilk yarının sonlarına doğru 3-0’lık üstünlüğü yakalayarak rahatlayan Trabzonspor’da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Melih Kabasakal öfkesini kontrol edemeyerek rakibine yaptığı sert hareket sonrası 43. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

İKİNCİ YARIDA SENARYO DEĞİŞSE DE SKOR DEĞİŞMEDİ

Sahada 10 kişi kalan Trabzonspor ikinci yarıda skoru korumaya çalışırken Samsunspor ise sayısal avantajını gole çevirmek için daha fazla topla oynayan ve atak geliştiren taraf oldu.

SAMSUNSPOR DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Samsunspor ikinci yarıda biri aynı pozisyonda olmak üzere toplam 3 kez direğe takılırken Andre Onana’nın kalesinde güven veren kurtarışları ve Trabzonspor’un savunmada kompakt oyunu sayesinde başka gol sesi çıkmadı.

THOMAS REIS ESKİ TAKIMINA KARŞI KAZANDI

Trabzonspor’un başında ikinci maçında eski takımıyla karşı sahaya çıkan Thomas Reis Galatasaray derbisinde alınan 4-0’lık galibiyetin ardından şimdi de Karadeniz derbisinde 3-0’lık skorla 3 puana ulaşarak bordo mavili kulüpteki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tómasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.

MAÇ SONUCU: SAMSUNSPOR 0-3 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.

TRABZONSPOR NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

9' Fabinho'nun pasında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Ernest Muçi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Okan'ı geçemedi. Seken topu Salah tamamlamak isterken son anda Tomasson araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

19' Celil''in topu sol kanata açarak başlattığı atakta Coulibaly'nin çevirdiği topa Bayo kale önünde dokundu. Top direğin dibindne az farkla dışarı çıktı.

ARAL'IN ŞUTUNDA OKAN HATA YAPMADI

22' Sol kanattan ceza sahasına giren Aral'ın dar açıdan şutunda Okan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ UZAKTAN ETKİLİ BİR ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

23' Mustafa Eskihellaç uzaktan kaleyi yokladı. Köşeye giden topu Okan çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Aral için ofsayt bayrağı kalktı.

SAMSUNSPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

25' Samsunspor'da sakatlanan Celil Yüksel yerini Yalçın Kayan'a bıraktı.

TRABZONSPOR MUCI'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

26' Mustafa Eskihellaç'ın pasında Muçi kale önünce çaprazdan yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR NWAIWU İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

37' Muçi'nin dar açıdan şutunda Okan Koçuk'un direk dibinde sektirdiği topu kale önünde Nwaiwu tamamladı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.

DJU'NUN GOLÜYLE SKOR 3-0'A GELDİ

40' Franculino havadan gelen topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla ağları havalandırdı. Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

43' Elliot Watt'ın sert müdahalesine çok sinirlenen Melih Kabasakal İskoç futbolcuya vurdu ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 0-3 TRABZONSPOR

SAMSUNSPOR DİREĞE TAKILDI

50' Samsunspor tehlikeli geldi. Trabzonspor ceza sahasında yaşanan karambolde Coulibaly'nin şutunda top direkten döndü.

ONANA TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

58' Samsunspor baskısını artırdı. Emre Kılınç'ın dar açıdan çevirdiği topu Onana direk dibinde kornere çeldi.

İKİ ŞUTTA DA TOP DİREĞE İSABET ETTİ

66' Samsunspor direkleri geçemedi. Trabzonspor kalesinde tehlike yaratan ev sahibi ekipte üst üste çekilen iki şut da direkten döndü.