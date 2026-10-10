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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısında 3 gol atılan Kardeniz derbisinde bir de kırmızı kart çıktı.

TRABZONSPOR'DA MELİH KABASAKAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçta Muçi, Nwaiwu ve Dju'nun attığı gollerle 3-0 öne geçen Trabzonspor'da 43. dakikada milli oyuncu Melih Kabasakal kırmızı kart gördü.

Elliot Watt'ın kendisine yaptığı sert müdahaleye sinirlenen Melih Kabasakal hakem Oğuzhan Çakır'ın gözü önünde rakibine kafasıyla şiddetli bir temasta bulundu. Bunun üzerine kırmızı kart gören 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takımını sahada 10 kişi bıraktı. Öte yandan Elliot Watt da pozisyon sonrası sarı kartla cezalandırıldı.