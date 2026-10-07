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Kaynak: İHA

Ordu'da üretilerek hem iç piyasaya sunulan hem de Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen su ürünleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yakın takibinde. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde yürütülen Türk somonu ve levrek yetiştiriciliğinde, ürünlerin kalitesi ve sağlığı sürekli kontrol altında tutuluyor.

ÜRETİMİN HER AŞAMASI KONTROL EDİLİYOR

İhracata gönderilen ve yurt içine sunulan balıkların uluslararası standartlara ve mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; balıkların sağlık durumu, beslenme koşulları ve kalitesi inceleniyor. Ekipler, ağ kafeslerdeki üretim süreçlerini yerinde takip ederek hasat edilecek ürünlerin uygunluğunu onaylıyor.

28 MİLYON EUROLUK DEV İHRACAT BAŞARISI

2025 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinden kente yaklaşık 28 milyon euroluk döviz girdisi kazandırıldığını belirten yetkililer, Ordu balığının küresel pazardaki rekabet gücünü korumak için denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.